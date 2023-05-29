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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: الأعلى للتعليم خطوة مهمة لتحسين جودة النظام ومواءمته مع المعايير العالمية

طلاب
طلاب

قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى فى اجتماعه، مساء أمس، استجابةً لدعوة رئيس الجمهورية، عقد جلسة خاصة للجنة «التعليم والبحث العلمى» التابعة لـ«المحور المجتمعى»، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطنى من مجلس الوزراء بشأن إنشاء «المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب».

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وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهود بهدف تحقيق تطوير وتحسين مستمر في نظام التعليم قبل الجامعي، وتوفير فرص تعليمية عالية الجودة تمهد الطريق لنجاح الطلاب وتأهيلهم لمواجهة التحديات المستقبلية.

وقال أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إن إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب سيكون له أهمية كبيرة في تحسين نظام التعليم، لانه سيكون مسؤولاً عن وضع السياسات والاستراتيجيات العامة للتعليم قبل الجامعي ورسم خططه وبرامجه، وذلك بالتعاون مع الخبراء والمختصين في مجال التعليم.

وأوضح الخبير التربوي، أن رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها ترتكز على تحسين جودة النظام التعليمي ومواءمته مع المعايير العالمية، لتهدف هذه الرؤية إلى توفير فرص تعليمية عالية الجودة وشاملة للجميع، دون تمييز، بما يساهم في تنمية قدرات الطلاب وتحقيق تطلعاتهم المهنية والشخصية.

وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم يحقق تنافسية نظم ومخرجات التعليم يعني تطوير برامج ومناهج دراسية متطورة ومواكبة للتطورات العالمية، وتعزيز مهارات الطلاب في المجالات المختلفة مثل الإبداع والابتكار والقدرة على التفكير النقدي.

وأضاف أن وجود  المجلس الأعلى للتعليم يهدف إلى توفير فرص تعليمية تناسب احتياجات سوق العمل، وتمكين الطلاب من اكتساب المهارات والمعارف التي يحتاجونها للنجاح في حياتهم المهنية.

وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني أن هذه الجلسة الخاصة ستُعقد بعد غدٍ الأربعاء الموافق ٣١ مايو الجاري، بداية من الثانية عشرة ظهرًا، فى مركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقال المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون بشأن إنشاء «المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب».

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