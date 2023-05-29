كل ما اريد معرفته حول جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري للعام 2024

أعلنت اللجنة العليا لوقف جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري نظارة هيئة قضايا الدولة عن فتح باب الترشح لجائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري للعام 2024.



وتتكون المسابقة من بحوث مقدمة في أحد الموضوعات التالية: - التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي. - تجديد الخطاب الدعوي والإصلاحي في منهج الشيخ الشعراوي.

ويمنح الفائز جائزة تقديرية لا تقل عن 10 آلاف جنيه في أى من الموضوعات المذكورة ، ويمنح البحث الجيد غير الفائزة في أى من الموضوعين عالية جائزة تشجيعية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ، وتقرر أن يكون آخر موعد للتقدم هو 31 يناير 2024.



وقالت جامعة عين شمس في بيان سابق لها : للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني: [email protected] وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply https://www.asu.edu.eg/ar/6297/news

والجدير بالذكر استضاف مركز التوظيف بجامعة عين شمس مقابلات تجريبية لطلاب كليات الزراعة والهندسة والحاسبات والمعلومات ، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والأستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المركز.

وقد أجريت المقابلات علي مدار يومين متتالين 8 و9 مايو وذلك بحضور لفيف من الشركات مختلفة القطاعات مثل ICpedia - Schneider Ejada- Summerge- - El Abd- Linah Farms- .Wadi Food .

وقد تم إجراء أكثر من 260 مقابلة للطلبة والطالبات من جامعة عين شمس هذا إلي جانب حضور أكثر من 60 طالبا وطالبة جلسات ارشادية بهدف إتاحة الفرص للطلاب الذين يبدأون حياتهم العملية لمقابلة الخبراء أصحاب المهارات والمعارف والخبرة العملية لإرشادهم لصناعة قرارتهم تجاه مسارهم المهني.