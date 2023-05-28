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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ختام دورة المحكمة التدريبية بحقوق عين شمس .. اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تختتم اليوم كلية الحقوق جامعة عين شمس، جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة (الوافدين ) للفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).

أشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس، إلى أن علي الطلاب الذين سددوا الرسوم الدراسية والمحكمة التوجة إلى إدارة المحكمة التدريبية الدور الثالث مبني (أ) للتسجيل في دورة المحكمة ابتداء من يوم الاثنين الموافق 22/5/2023 إلى يوم الاحد 28/5/2023.

أوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن حضور الثلاث محاضرات إجباري لاجتياز دورة المحكمة التدريبية.

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وتعتبر جلسات دورة المحكمة التدريبية فكرة عملية تضاهي مشروع التخرج في الكليات العملية، حيث أنها مطلب إلزامي للحصول على الليسانس، حيث يقوم بأدائها الطلاب بأنفسهم بكافة أدوارها سواء كانت قضائية أو نيابية أو محامين وكتابة المذكرات وإلقاء المرافعات.

والطالب يشارك في المحكمة التدريبية بعد إعداده لها وتجهيزه تحت إشراف مدرب متخصص في العمل القضائي والقانوني، الذي يتولى عملية الإشراف على مجموعة من الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي يتم عرض عام للقضايا التي تم التدريب عليها.

وتهدف المحكمة التدريبية إلى تأهيل الطالب لممارسة الحياة القانونية العملية سواء في الهيئات القضائية أو غيرها من الأنشطة القانونية الأخرى، كما أن جلسات المحكمة التدريبية يتم بثها عبر موقع الكلية الإلكتروني بحيث يستفيد منها طالب الحقوق في تنمية ملكته القانونية إضافة إلى صقل ثقافة ومهارات الطلاب القانونية.

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