أخبار التعليم| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس.. جامعة الملك سلمان الدولية تستقبل وزيرة التعاون الدولي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رئيس جامعة حلوان يستقبل وفدًا من وزارة الصحة ومسئولي مستشفى 15 مايو النموذجي

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وفدا من وزارة الصحة، ومستشفى ١٥ مايو النموذجي لبحث ومناقشة عقد برتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.

رئيس أكاديمية البحث العلمي يؤكد على أهمية دعم مبادرات العلم المفتوح

استعرض الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا دور وجهود الأكاديمية في دعم العلم المفتوح في كلمته كمتحدث في ندوة "مفهوم العلم المفتوح وأهميته في إتاحة المعرفة للجميع" التي نظمتها مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP) بقطاع البحث الأكاديمي.

قافلة توعوية لـ«تمريض حلوان» تسلط الضوء على تأثير التغير المناخي على المجتمع

نظمت كلية التمريض بجامعة حلوان قافلة توعوية حول تأثير التغير المناخي على المجتمع، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة صفاء صلاح عميدة الكلية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس يبحث عنه جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء أمورهم على جميع محركات البحث منذ انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 يوم الثلاثاء الماضي الموافق 23 مايو 2023.

جامعة الملك سلمان الدولية تستقبل وزيرة التعاون الدولي ورئيس الصندوق السعودي للتنمية

استقبلت جامعة الملك سلمان الدولية برئاسة الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وسلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، والوفد المُرافق لهما، بحضور الدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات والشئون الاقتصادية، وإدارة الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ.

رئيس جامعة عين شمس يبحث التعاون المثمر مع بنسلفانيا بمشاريع البحث العلمي|صور

استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وفدًا من مؤسسة ساويرس للتنمية المستدامة بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، الدكتور احمد الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة.. بعد قليل

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة ينتظرها الآن جميع تلاميذ الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة وأولياء أمورهم بفارغ الصبر.

تعرف على الأحكام والشروط العامة للتقديم في البحوث الاجتماعية بجامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس، الأحكام والشروط العامة للمشاركة في النشاط الاجتماعي في البحوث الاجتماعية تحت عنوان " الجمهورية الجديدة وشباب الجامعات المصرية ".

بروتوكول تعاون بين تعليم الكبار ورئيس حزب الشعب الديمقراطي لتحقيق التنمية المستدامة

وقع الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بروتوكول تعاون ذاتي مع الدكتور خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديموقراطي وذلك يوم الأربعاء الموافق24/5/2023 بديوان عام الهيئة.

13 إجراء جديد في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023| تفاصيل

امتحانات الثانوية العامة 2023 .. أعلنت إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية ، تفاصيل وقرارات جديدة من المقرر أن يتم تطبيقها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.