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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل |تعليم القاهرة تعلنها غدا على "0900"

نتيجة الترم الثاني
نتيجة الترم الثاني 2023

نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل محافظة القاهرة .. صدر منذ قليل خبر عاجل بشأنها على الصفحة الرسمية للبوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

فبشأن نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل محافظة القاهرة ، قالت الصفحة الرسمية للبوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  : ترقبوا .. نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل محافظة القاهرة (من  الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثاني الاعدادى )
غداً الخميس 

نتيجة الترم الثاني 2023

حيث قالت الصفحة الرسمية للبوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  انه سيتم اعلان نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل محافظة القاهرة  غداً في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً عبر الوسائل التالية : 

  • التليفون الارضي 09000100
  • التليفون المحمول 5757
  • عن طريق المحادثة الآلية عن طريق الضغط هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وعلى جانب آخر  قد أعلنت منذ ساعات مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس 

واوضحت  مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد ، أنه يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة بورسعيد من خلال الضغط على http://portsaid.gov.eg/ads/natega.html 

وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على انضباط سير امتحانات نهاية العام، لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، والالتزام بكافة الضوابط المنظمة والصادرة في هذا الشأن، مع عدم السماح بأي حالات غش مع اتخاذ كافة الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة لمواجهة الغش بكافة أشكاله.

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2023

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم  والتعليم الفني ، أن يتم ظهور نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوي 2023 “الترم الثاني” ، بعد انتهاء عملية التصحيح والمراجعة مباشرة .

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