نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل |تعليم القاهرة تعلنها غدا على "0900"

نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل محافظة القاهرة .. صدر منذ قليل خبر عاجل بشأنها على الصفحة الرسمية للبوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

فبشأن نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل محافظة القاهرة ، قالت الصفحة الرسمية للبوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ترقبوا .. نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل محافظة القاهرة (من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثاني الاعدادى )

غداً الخميس

نتيجة الترم الثاني 2023

حيث قالت الصفحة الرسمية للبوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه سيتم اعلان نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل محافظة القاهرة غداً في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً عبر الوسائل التالية :

التليفون الارضي 09000100

التليفون المحمول 5757

عن طريق المحادثة الآلية عن طريق الضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وعلى جانب آخر قد أعلنت منذ ساعات مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

واوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد ، أنه يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة بورسعيد من خلال الضغط على http://portsaid.gov.eg/ads/natega.html

وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على انضباط سير امتحانات نهاية العام، لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، والالتزام بكافة الضوابط المنظمة والصادرة في هذا الشأن، مع عدم السماح بأي حالات غش مع اتخاذ كافة الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة لمواجهة الغش بكافة أشكاله.

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2023

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم ظهور نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوي 2023 “الترم الثاني” ، بعد انتهاء عملية التصحيح والمراجعة مباشرة .