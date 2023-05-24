نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل |تعليم القاهرة تعلنها غدا على "0900"

نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل محافظة القاهرة .. صدر منذ قليل خبر عاجل بشأنها على الصفحة الرسمية للبوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
فبشأن نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل محافظة القاهرة ، قالت الصفحة الرسمية للبوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ترقبوا .. نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل محافظة القاهرة (من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثاني الاعدادى )
غداً الخميس
حيث قالت الصفحة الرسمية للبوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه سيتم اعلان نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل محافظة القاهرة غداً في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً عبر الوسائل التالية :
- التليفون الارضي 09000100
- التليفون المحمول 5757
- عن طريق المحادثة الآلية عن طريق الضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023
وعلى جانب آخر قد أعلنت منذ ساعات مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس
واوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد ، أنه يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة بورسعيد من خلال الضغط على http://portsaid.gov.eg/ads/natega.html
وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على انضباط سير امتحانات نهاية العام، لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، والالتزام بكافة الضوابط المنظمة والصادرة في هذا الشأن، مع عدم السماح بأي حالات غش مع اتخاذ كافة الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة لمواجهة الغش بكافة أشكاله.
نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2023
قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم ظهور نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوي 2023 “الترم الثاني” ، بعد انتهاء عملية التصحيح والمراجعة مباشرة .