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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس أكاديمية البحث العلمي يستعرض جهود مكتبة الإسكندرية في دعم العلم المفتوح

صدى البلد

استعرض الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا دور وجهود الأكاديمية في دعم العلم المفتوح في كلمته كمتحدث في ندوة "مفهوم العلم المفتوح وأهميته في إتاحة المعرفة للجميع" التي نظمتها مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP) بقطاع البحث الأكاديمي.

وأكد أن أحد الأهداف الرئيسية للأكاديمية في دعم المجتمع العلمي، والذي تقدمه من خلال الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية، هو ربط المراكز البحثية والجامعات المصرية في شبكة موحدة، وذلك من خلال تشغيلها وإدارتها للشبكة الموحدة للبحث العلمي والتعليم Egyptian NREN، والتي إمتد دورها في الأعوام الماضية ليشمل ربط نحو 3000 مدرسة ثانوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم جنباً إلى جنب مع الجامعات المصرية ومراكز البحوث القومية، فضلاً عن تقديمها لخدمات الربط الدولي من خلال خطوط ربط دولية بشبكات البحث العلمي العالمية انترنت 2 و Geant، كما تقوم باستضافة وتشغيل منصات النشر العلمي المحلية بالتعاون مع مبادرة بنك المعرفة المصري، وتقوم الاكاديمية بخدمات إدارة وتشغيل المنصة القومية للنشر العلمي والتي تضم اليوم نحو 895 دورية علمية مصرية، وتسهم تلك المنصة في دعم جهود العلم المفتوح من خلال توفير الوصول المفتوح لأكثر من ٢٨٠،٠٠٠ مقالة علمية والتي حققت خلال الأعوام القليلة الماضية أكثر من ١٠٠ مليون مرة تحميل من كافة دول العالم، وهو ما يسهم برفع التأثير الإقليمي والدولي للنشر العلمي المصري. 

 

كما تقوم الاكاديمية بتقديم حزمة من خدمات المعلومات والاتصالات الداعمة للتعلم المفتوح والوصول الحر للمعرفة، ومساهمتها في تدويل المقالات العلمية المصرية، وأكد د.صقر أن خدماتها تمتد للباحثين المصريين والطلبة على حد السواء، كما يتبع الشبكة القومية للمعلومات المركز المصري للترقيم الموحد للدوريات ISSN والتابع لمنظمة اليونسكو، وذكر رئيس الأكاديمية أنه يتم تدويل ونشر نحو 85 مجلة علمية بالتعاون مع أكبر دور النشر في العالم من خلال أنظمة الوصول المفتوح، وأشار أيضاً أن المراكز والهيئات البحثية شهدت تقدماً ملحوظاً في مجال النشر الدولي حيث حصلت مصر على المرتبة 24 عالمياً من بين 233 دولة وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن هيئة سيماجو (Scimago) لعام 2022، وأيضاً تحدث عن منصة بنك الابتكار المصري التي نفذتها الأكاديمية بتكليف جاء فى كلمة رئيس الجمهورية فى منتدى الشباب فى جامعة القاهرة، إلي جانب مشروع الجينوم المرجعي للمصريين.

 

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واختتم صقر كلمته،  إن مجابهة التحديات الراهنة المعقدة من صراعات جيوسياسية وتغيرات مناخية وحروب وكوراث طيعية يستلزم أكثر من أى وقت مضى العلم المفتوح، تحدث فى الندوة الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور نزار حسن؛ كبير مستشاري العلوم والتكنولوجيا للدول العربية في اليونسكو، وأدار الندوة الدكتور يسري الجمل؛ وزير التعليم الاسبق، حيث ناقشت الندوة مفهوم العلم المفتوح وأهميته في إتاحة المعرفة للجميع، كما تناولت دور المؤسسات الدولية والإقليمية في دعم جهود العلم المفتوح وحق الجميع في الوصول للمعرفة مما يساهم في دعم الباحثين وخاصة في الدول النامية.

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