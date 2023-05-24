هيئة الاستشعار: احتضان الأفكار الابتكارية الشابة من أجل نمو الاقتصاد الوطني

شهدت هيئة الاستشعار من البعد العديد الانشطة وتكثيف الجهود ، على مدار الفترة الماضية الامر الذي جعل هناك تطورا ملحوظا، يظهر خلال انشطة الهيئة ودورها الفعال مع غيرها من المعاهد والمراكز البحثية.



وأكد الدكتور إسلام أبوالمجد القائم بأعمال رئيس هيئة الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، أن إنشاء الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر في أوروبا ساهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي الأوروبي، حيث أن معظم الأفكار الابتكارية تنبثق من المجتمع الأكاديمي، مشددًا على ضرورة تحويل هذه الأفكار إلى منتجات.

وأضاف أن هناك دور لهيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في المساهمة بتبني الافكار الابتكارية الشابة، وبذل المزيد من الجهود من أجل تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.