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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: نرد على كافة استفسارات الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

الطلاب المصريين
الطلاب المصريين

تواصل الجامعات الخاصة استقبال الطلاب المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا، والرد على كافة استفساراتهم.

 

من جانبه قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة وأمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، حريصون على الرد على كافة استفسارات الطلاب المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا، لذلك أتخذوا القرار بتخصيص بريدًا إلكترونيًا للرد على كافة أستفساراتهم .

 

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وأضاف "عبد الغفار" أن البريد يستقبل جميع أسئلة الطلاب واستفساراتهم والتحديات التي تواجههم في إجراءات التحويل للجامعات الخاصة والأهلية للإجابة عليها.

وأشار لصدى البلد إلى أن الطلاب الذين قدموا للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية، وتلقوا موافقة مبدئية بقبول التحويل، عليهم إلا يقدموا على الرابط الإلكتروني المركزي، وذلك تجنبًا لحدوث ازدواجية في البيانات، وتفاديًا لوجود أخطاء في تحويلهم.

 

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