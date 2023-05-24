تكثيف جهود هيئة الاستشعار لاحتضان الأفكار الابتكارية لنمو الاقتصاد.. والتعليم العالي: نسعى لربط المنتج البحثي بالصناعة

هيئة الاستشعار تحتضن الأفكار الابتكارية من أجل نمو الاقتصاد الوطني

ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع

حاضنة أعمال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء (RSS) مُمولة من البرنامج القومي للحاضنات

إنشاء الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر في أوروبا

حاضنة الأستشعار أول حاضنة في مجال الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء

حاضنة الأعمال هي المؤسسة الحاضنة للأفكار لإخراج منتج مبتكر للسوق

شهدت هيئة الاستشعار من البعد العديد الانشطة وتكثيف الجهود ، على مدار الفترة الماضية الامر الذي جعل هناك تطور ملحوظ ، يظهر خلال أنشطتها ودورها الفعال مع غيرها من المراكز البحثية.

ومن جانبه أكد الدكتور إسلام أبوالمجد القائم بأعمال رئيس هيئة الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، أن إنشاء الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر في أوروبا ساهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي الأوروبي، حيث أن معظم الأفكار الابتكارية تنبثق من المجتمع الأكاديمي، مشددًا على ضرورة تحويل هذه الأفكار إلى منتجات.

وأضاف أن دور الهيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في المساهمة بتبني الأفكار الابتكارية الشابة، وبذل المزيد من الجهود من أجل تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه قد أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة للدولة ضمن " رؤية مصر 2030 "، بالإضافة لتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، باعتبار أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.

وأوضح أن هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، تنظم ورش عمل تعريفية عن حاضنة أعمال الاستشعار من البعد، وذلك بعد فتح باب التقدم لدورة الاحتضان الثانية لحاضنة أعمال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء (RSS) والمُمولة من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ بهدف دعم الأفكار التكنولوجية الواعدة القابلة للتحول لشركات ناشئة في مجال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وإيمانًا بضرورة خلق مناخ داعم للمبتكرين والمبدعين من شباب الباحثين.

بينما قالت غادة علي خضري مدير حاضنة الاستشعار من بعد ، إن الخدمات المقدمة من خلال الحاضنة، مثل حاضنة الأعمال هي المؤسسة الحاضنة للأفكار لإخراج منتج مبتكر للسوق، مشيرة إلى أن ذلك من اجل سد الفجوة بين المؤسسات البحثية والسوق.

وأضاف أن حاضنة الاستشعار هي أول حاضنة في مجال الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء؛ وتهدف لجذب أفكار تخدم مجال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء؛ للمساهمة في حل المشكلات يعاني منها المجتمع.

وفي سيتق أخر كان قد رشح الدكتور أيمن عاشور، الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، للمشاركة في مؤتمر الفضاء الإفريقي بالعاصمة أبيدجان بكوت ديفوار خلال الفترة من 25 حتى 28 أبريل الجاري، والذي عقد جلسة نقاش عن دور تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد في تحقيق التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا ٢٠٦٣، ومدى تحقيق هذه الأجندة من خلال التقنيات الحديثة للمستشعرات الفضائية والشراكة بين الدول الإفريقية في ظل استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية.

بينما قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك أهمية كبيرة لمواجهة التحديات التي تسعى الشعوب الإفريقية للتغلب عليها في عدة مجالات من خلال تحقيق أهداف تنموية لتطوير منظومة الفضاء في أفريقيا، بالربط بين البنية التحتية في القارة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء والاستفادة من الموارد المتاحة في شتى المجالات، وذلك تماشياً مع أجندة الاتحاد الإفريقي (2063).