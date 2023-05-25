احصل على فرصة للدراسة في اليابان.. تفاصيل التقديم

أعلنت قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعلان سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد القيام بتقديم منح للدراسة الجامعية فى اليابان لعام 2024 ، وذلك لطلاب البحوث المصريين من خريجى الجامعات الذين يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية فى اليابان وسوف تكون استمارة التقديم متاحة للجمهور على موقع السفارة على الإنترنت ويرجى ارسال جميع الأوراق المطلوبة بالإيميل قبل الساعة الثانية ظهرًا يوم الأحد 21 مايو2023 على

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_en/11_000001_00151.html



بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة والتفاصيل الخاصة بالمنحة يرجى الرجوع للموقع

الإلكتروني الموضح بعد:

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_en/11_000001_00151.html

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح