التعليم العالي: نوعان من المنح لدراسة الماجستير والدكتوراه خلال العام الحالى.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة التعاون الدولى بأنه فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة الصينية لتعظيم الاستفادة من برنامج القدرات

لتدريب الكوادر الحكومية المصـرية باعتزام وزارة التجارة الصينية تقديم نوعين من المنح لدراسة الماجستير والدكتوراه خلال العام الحالى :



- النوع الأول من برامج الماجستير والدكتوراه: وهو التقديم المباشرScholarship University Program MOFCOW ويتضمن 38 برنامجًا ( 37 برنامج ماجستير،

برنامج واحد دكتوراه) وبدراسة هذه البرامج تبين أنه يمكن الاستفادة من منحتين دراسيتين لدرجة الماجستير على النحو التالى :

Master Program of Educational Management.

Master Program of Comparative Education.

بينما النفقات التى يتحملها الجانب الصينى : نفقات البرنامج الدراسى ، نفقات الإعاشة، تذكرة ذهاب وعودة على الدرجة الإقتصادية، وعلى الراغبين فى الترشح استيفاء المستندات المتاحة على الموقعين الالكترونيين وذلك حتى يتسنى للجانب الصينى عقد المقابلات اللازمة والإختيار بين المرشحين

http://campuschina.org

http://chinaaid-aibo.cn

بينما بعد استيفاء استمار التقديم يرفق بها أصل كافة المستندات المطلوبة ثم يتم التوجه للادارة المركزيه للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع

الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع ) وفى حالة اذا كان المتقدم يعمل بإحدى الجهات الحكومية يجب ، تقديم موافقة جهته على الترشيح للمنحة.

وأشار إلى أنه أخر موعد لتسليم المستندات للإدارة المركزية للبعثات للنوع الأول من برامج الماجستير والدكتوراه : 5/21 /2023 .



- النوع الثانى من برامج الماجستير والدكتوراه: يتم تقديمه من خلال مجلس الصين للمنح الدراسية CSC وهو برنامج يتضمن برامج دراسية فى 26 جامعة ويتم التقديم فيها بشكل مباشر من المرشحين إلى الجامعات المختارة .

وأوضحت أن أخر موعد للتقديم : 6 يونيو 2023 وللإطلاع على كافة شروط التقدم وقائمة الجامعات الصينية يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى:

https://studyinchina.csc.edu.cn/?9FyBl6JDFLTe=1683550513905#/login

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح