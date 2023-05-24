عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: نوعان من المنح لدراسة الماجستير والدكتوراه خلال العام الحالى.. تفاصيل

منح طلابية
منح طلابية

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة التعاون الدولى بأنه فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة الصينية لتعظيم الاستفادة من برنامج القدرات
لتدريب الكوادر الحكومية المصـرية باعتزام وزارة التجارة الصينية تقديم نوعين من المنح لدراسة الماجستير والدكتوراه خلال العام الحالى :


-  النوع الأول من برامج الماجستير والدكتوراه: وهو التقديم المباشرScholarship University Program MOFCOW ويتضمن 38 برنامجًا ( 37 برنامج ماجستير،
برنامج واحد دكتوراه) وبدراسة هذه البرامج تبين أنه يمكن الاستفادة من منحتين دراسيتين لدرجة الماجستير على النحو التالى :
Master Program of Educational Management.

Master Program of Comparative Education.

بينما النفقات التى يتحملها الجانب الصينى : نفقات البرنامج الدراسى ، نفقات الإعاشة، تذكرة ذهاب وعودة على الدرجة الإقتصادية، وعلى الراغبين فى الترشح استيفاء المستندات المتاحة على الموقعين الالكترونيين وذلك حتى يتسنى للجانب الصينى عقد المقابلات اللازمة والإختيار بين المرشحين
http://campuschina.org
http://chinaaid-aibo.cn

بينما بعد استيفاء استمار التقديم يرفق بها أصل كافة المستندات المطلوبة ثم يتم التوجه للادارة المركزيه للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع
الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع ) وفى حالة اذا كان المتقدم يعمل بإحدى الجهات الحكومية يجب ، تقديم موافقة جهته على الترشيح للمنحة.

وأشار إلى أنه أخر موعد لتسليم المستندات للإدارة المركزية للبعثات للنوع الأول من برامج الماجستير والدكتوراه : 5/21 /2023 .


- النوع الثانى من برامج الماجستير والدكتوراه: يتم تقديمه من خلال مجلس الصين للمنح الدراسية CSC وهو برنامج يتضمن برامج دراسية فى 26 جامعة ويتم التقديم فيها بشكل مباشر من المرشحين إلى الجامعات المختارة .

وأوضحت أن أخر موعد للتقديم : 6 يونيو 2023 وللإطلاع على كافة شروط التقدم وقائمة الجامعات الصينية يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى:
https://studyinchina.csc.edu.cn/?9FyBl6JDFLTe=1683550513905#/login

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ادارة البعثات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-5-2023

ترشيحاتنا

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

تريليون دولار.. 22 دولة أفريقية غير قادرة على سداد دينها الخارجي

دون وقوع إصابات.. إسقاط طائرة مسيرة فوق بيلجورود

إذلال بوتين.. جونسون يسخر من ماكرون ويقلده باللغة الفرنسية

الشرع محلل أربعة وأنتى بيهم.. مصطفى قمر يثير الجدل برفقة زوجته

«البارالمبية» تعلن عن تنظيم مصر 3 بطولات دولية وإنشاء أول شركة استثمار رياضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسنى ينشر صورا جديدة من حفل زفاف هالة عمر

انتبه .. رائحة الجسم المبالغ فيها مؤشر لهذه الأمراض

بتطبخ بفساتين جريئة.. بلوجر تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

بفستان كب مجسم.. جيجي حديد تستعرض رشاقتها خلال ظهورها بمهرجان كان

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ