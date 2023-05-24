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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم ندوة تعريفية للمنح المقدمة من هيئة فولبرايت الأمريكية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 


نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بالتعاون مع هيئة فولبرايت الأمريكية  ندوة تعريفية بالمنح الدولية المقدمة من الهيئة فى جميع المجالات (ماجستير - دكتوراة- ابحاث ما بعد الدكتوراه - إشراف مشترك )، بحضور الدكتورة ماجى نصيف مدير هيئة فولبرايت الأمريكية، حيث تم أيضا بحث أوجه التعاون فى مجال تمكين ودمج ذوي الإعاقة وإتاحة فرص التبادل الثقافي بالجامعات الأمريكية المرموقة. 


وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم -  بالتعاون الناجح بين هيئة فولبرايت وجامعة حلوان، مؤكدا حرص الجامعة على دعم شباب الباحثين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للمشاركة في الأنشطة الدولية واكتساب خبرات جديدة تسهم فى صقل مهاراتهم وتحقيق أهداف التدويل المدرجة بالخطة الاستراتيجية للجامعة.


تناولت الندوة التعريف بالمنح المقدمة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس فى جميع المجالات، والمهنيين الراغبين فى الحصول على تدريب دولى بأحد الجامعات الأمريكية المرموقة، كما تضمن العرض التقديمى إلقاء الضوء على كافة الشروط، والمستندات المطلوبة، وكيفية استكمال استمارة التقدم، والحصول عليها من الموقع الإلكتروني للهيئة.
وشهدت الندوة إقبال كبير وتفاعل مثمر من خلال تساؤلات السادة الحضور من شتى الكليات.

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واختتمت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية فعاليات اللقاء بتوجيه الشكر والتقدير لجهود  مكتب الفولبرايت الوطني بالقاهرة على تعاونه في تقديم الندوة التعريفية، وكذلك ممثلى هيئة فولبرايت لحرصها الدائم على دعم الجهود الدولية بالجامعة والتى لا تقتصر على دعم التقدم للمنح الدولية فحسب، وإنما تمتد أيضا للتعاون فى مجالات استقدام خبراء دوليين، وأساتذة زائرين، مؤكدة على استعداد المكتب لتقديم كل الدعم الفنى اللازم بالتنسيق مع الهيئة لتيسير سبل التقدم والتواصل مع الجامعات الأمريكية.
أقيمت الندوة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف مرعي مستشار رئيس الجامعة لشؤون الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة.

جامعة حلوان

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أعضاء هيئة التدريس الخطة الاستراتيجيه الجامعات الأمريكية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي الدكتور السيد قنديل الدكتورة ميادة بلال

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