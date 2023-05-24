أخبار التعليم| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات.. ولا شكوى من امتحانات الدبلومات الفنية بدمياط

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل |تعليم القاهرة تعلنها غدا على "0900"

نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل محافظة القاهرة .. صدر منذ قليل خبر عاجل بشأنها على الصفحة الرسمية للبوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

اعتمدت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه بنى سويف، نتيجة امتحان نهاية العام الدراسي 2022-2023 للصف الأول و الثاني الثانوي بالمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف.

لا شكوى من امتحانات الدبلومات الفنية بدمياط

صرح على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انه لاتوجد شكوى اليوم من الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بمحافظة بدمياط للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م حي لم تتلقي غرفة العمليات بديوان المديرية اى شكاوى من الامتحانات.

رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يوجه بتذليل العقبات أمام العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

تابع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف الأهلية ، اليوم، استقبال الطلاب العائدين من دولة السودان الشقيقة، وكذلك الطلاب المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا ممن لديهم رغبة لاستكمال دراستهم داخل مصر، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية وحفاظا على مستقبل الطلاب التعليمي.

التعليم العالي: نرد على كافة استفسارات الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

تواصل الجامعات الخاصة استقبال الطلاب المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا، والرد على كافة استفساراتهم.

رئيس جامعة بني سويف يتفقد الإدارة المركزية لشعب اللغات والبرامج الجديدة

تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، مبنى الإدارة المركزية لشعب اللغات والبرامج الجديدة والذي يعد أول مبنى مركزي للشعب والبرامج يتم تخصيصه داخل جامعة.



نائب جامعة عين شمس للدراسات العليا يكرم القائمين على قسم القلب

كرم الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث، كلا من الدكتورة عزة عبد الله الفقي، رئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتورة ميرفت أبو المعاطي، الأستاذ المتفرغ بالقسم تخصص كهرباء القلب.

وكيل تعليم مطروح يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها قبل الأخير

واصل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح جولاته التفقدية المفاجئة لمتابعة انضباط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية حيث تابع مسار العملية الامتحانية في يومها قبل الأخير بلجان الشهيد المعناوي والشهيد عبد المنعم رياض بمنطقة القصر.



رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات|ترقبوها قريبا



نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني يتولى اعتمادها كل محافظ في محافظته ، بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة تجميع النتيجة في شكلها النهائي ، استعدادا لإعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

التعليم العالي: تعاون مشترك بين هيئة الاستشعار والأكاديمية البحرية… وإطلاق أقمار كانسات

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الاهتمام بتدعيم أواصر الصداقة والتعاون بين الدول العربية فى المجالات التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى الدور الهام للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كإحدى مؤسسات التعليم العالي المقامة في مصر، وما تقدمه من مسارات تعليمية تتميز بالنوعية العالية من حيث الجودة والتنوع المتناغم لخدمة أغراض التنمية والديناميكية في التطور لمواكبة المتغيرات الدولية، وتعد الأكاديمية إحدى آليات العمل العربي المشترك، وإحدى الأذرع الأكاديمية والثقافية المميزة لجامعة الدول العربية، فى ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العمل العربي.