نائب جامعة عين شمس للدراسات العليا يكرم القائمين على قسم القلب

كرم الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث، كلا من الدكتورة عزة عبد الله الفقي، رئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتورة ميرفت أبو المعاطي، الأستاذ المتفرغ بالقسم تخصص كهرباء القلب.

وأكد الدكتور أيمن صالح أن التكريم جاء نظرا للجهود التى يقوم بها قسم القلب بطب عين شمس من تدريب طلاب الدراسات العليا في آفاق أكبر من المطلوب في برامج الماجستير والدكتوراه، والاستخدام الكثيف للتكنولوجيا في التعليم والتدريب و تعزيز القوى الناعمة لبلدنا من خلال تدريب العرب والأفارقة في مصر وخارجها بدون تحمل أي أعباء مالية مع زيادة موارد الكلية والجامعة من خلال النشاط العلمي.

من جانبها، قالت الدكتورة عزة الفقى إن قسم القلب بطب عين شمس قدم خلال الفترة السابقة الكثير من الجهود البحثية والتدريبية لتصب فى فى النهاية فى صالح الطلاب والباحثين فى مجال التخصص من خلال المحاضرات والدورات التدريبية و الندوات وورش العمل الخاصة بالتخصص، وهذا يعد فرصة جيدة للطلاب والباحثين للاطلاع على كل ما هو جديد فى مجال القلب.

وأشارت لأهمية القناة التعليمية الخاصة بقسم القلب على “يوتيوب”، حيث تبث كل الدورات والندوات والمؤتمرات والمحاضرات الخاصة بقسم القلب جامعة عين شمس، وهذا يساعد على تدريب الكثير من الطلاب والباحثين فى مجال التخصص.

وأضافت الدكتورة عزة الفقى أن هناك ربطا مباشرا بين القناة و جامعة شيكاغو لبث المحاضرات والدورات التدريبية التي يقوم بها القسم للتدريب فى مجال التخصص.

وأوضحت أن القناة يتابعها 2 مليون و600 ألف متابع على مستوى العالم، 50% منهم من مصر والباقي من الهند وأمريكا، حيث تبث القناة محاضرات تتعلق بحالات من حجرة القسطرة، كما تقدم العديد من الندوات العلمية الخاصة بقسم القلب، هذا وقد تم تحميل 806 فيديو يتابعها 54% من مصر و3% من الهند و 43% من باقي دول العالم.

فيما أوضحت الدكتورة ميرفت أبو المعاطي أنه تم عمل كورس لعلوم كهرباء القلب على منصة “زووم” باللغة الفرنسية للأطباء من غرب أفريقيا، وتم إبرام اتفاقية تعاون علمي بين جامعتي عين شمس وجامعة كوت دي فوار في مجال القلب لتدريب الأطباء من كوت ديفوار في قسم القلب بجامعة عين شمس، وعمل زيارات ميدانية للأساتذة من عين شمس لكوت ديفوار لتدريب الأطباء هناك.