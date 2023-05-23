رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 محافظة بورسعيد .. اعرف درجاتك

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 محافظة بورسعيد ظهرت الآن ، وفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

حيث يمكن الان الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 محافظة بورسعيد من خلال الضغط على : http://portsaid.gov.eg/ads/natega.html

وكان قد اعتمد السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 محافظة بورسعيد بنسبة نجاح 84.3 ٪ ، وينتظر جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء أمورهم بفارغ الصبر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 محافظة بورسعيد

وشددت مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد على أنه يجب للتعامل مع رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بورسعيد ، أن يتم إدخال رقم الجلوس باللغة الانجليزية

جدير بالذكر أنه كان قد ادى 13795 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بورسعيد ، موزعين على 68 لجنة بمحافظة بورسعيد بينهم 6648 طالبة و7147 طالب بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص، وذلك بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن، للعام الثاني على التوالي.