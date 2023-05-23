تحرك عاجل من التعليم بعد شكاوى صعوبة امتحان دراسات الإعدادية بالمنوفية

أصدرت مديرية التربية والتعليم محافظة المنوفية بيانا عاجلا، استجابة لشكاوي أولياء الأمور من امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية 2023.

حيث قالت مديرية التربية والتعليم محافظة المنوفية: بناءً على ما ورد إلى غرفة العمليات من اتصالات تليفونية ، وشكاوي إلكترونية علي الصفحات الرسمية، من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 اليوم ، قرر محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم محافظة المنوفية ، تشكيل لجنة برئاسته لفحص الامتحان وفق المواصفات الفنية الواردة من وزارة التربية والتعليم ، وكذلك تصحيح عينة عشوائية من جميع الإدارات التعليمية للوقوف على مستوى إجابات الطلاب وسيتم مراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب ومحاسبة المتسبب في ذلك حرصاً على مستقبل أبنائنا.

وتتشكل هذه اللجنة من كل من طارق سعد الدين، وكيل مديرية التربية والتعليم محافظة المنوفية ، ومحمد صحصاح، مدير عام التعليم العام في مديرية التربية والتعليم محافظة المنوفية ، وبعض الموجهين الأوائل للدراسات الاجتماعية في مديرية التربية والتعليم محافظة المنوفية.