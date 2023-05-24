اعتماد نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة مياه بني سويف

اعتمدت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه بنى سويف، نتيجة امتحان نهاية العام الدراسي 2022-2023 للصف الأول و الثاني الثانوي بالمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف.

و أكدت المهندسة دينا أن المدرسة الفنية تقوم بتخريج فنيين متخصصين وعلى دراية كاملة و ذو خبرة بأعمال التشغيل من حيث جودة مياه الشرب والشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى ويرجع ذلك الى المواد التخصصية التي يقوم بتدريسها متخصصين من الشركة وذلك يؤدى الى نقل خبرتهم العملية للطلبه بجانب المواد العلمية، وتؤهلهم لمواكبة التطور في إستخدام التكنولوجيا و تطبيقاتها في المجالات المختلفة.

و أضافت أن الشركة تهتم بالتدريب العملى لطلاب المدرسة والذي هو ضرورة ليكون الطالب مؤهلا فور تخرجه للالتحاق بسوق العمل كفنى مدرب على أعلى مستوى فى تخصصات شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وأن الشركة تسعى الي توفير كافه احتياجات المدرسة فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، واهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفني الصناعى.