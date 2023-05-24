عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ بني سويف يطمئن على ختام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2022/2023 ، والتي اختتمت " اليوم "بمادة العلوم ، حيث زاد  عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 61 ألف طالباً وطالبة  أمام  310 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تواصل محمد عبد التواب ، وكيل الوزارة مع المحافظ "د. محمد هاني غنيم "، حيث أشار وكيل التعليم إلى متابعته لختام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية ، والتي جرى عقدها في الفترة من 18 إلى 24  مايو الجاري ، منوها عن تفقده " اليوم " لعدد من  اللجان  بمدرستى مدرستي العواونة وذكي فاضل التابعتين لإدارة تعليم اهناسيا

وتوجه وكيل الوزارة، بالشكر لكافة الأجهزة والجهات التنفيذية والأمنية وشركات المرافق،على تعاونهم  الجاد والمتميز في توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات المطلوبة ، والتي وجه بها  "المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم "، أثناء أيام الامتحانات التي  جرى عقدها على مدار  أسبوع كامل  ، بداية من الأربعاء الماضي 18 مايو الجاري

وأضاف وكيل الوزارة ، أن أعمال تقدير الدرجات ، سوف تبدأ اعتباراً من" باكر الخميس" في جميع المواد في القطاعين " أ  ، ب"، حيث يشمل القطاع " أ"إدارات ( بني سويف ، ببا ، اهناسيا ) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية،   بإجمالي 31 ألف طالبا وطالبة والقطاع" ب"، ويضم إدارات ( الواسطى،ناصر،سمسطا،الفشن ) ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالي طلاب 30 ألف طالبا وطالبة

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف امتحانات الشهادة الاعدادية للشهادة الإعدادية محافظ بني سوي محافظ بني سويف محمد عبد التواب محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

جوزها بيرميها.. عجوز الجيزة: موافقتش نمارس الحرام خلصت عليها

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

من 1000 لـ5 آلاف.. عقوبة مالية تنتظر مروجي شائعة تحصيل الصحة أموالا من المواطنين

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

حقيقة توجيه وزارة الصحة فرقاً طبية للمرور على المنازل وتحصيل مبالغ مالية

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يشهد تكريم 14من الأمهات المثاليات الفائزات خلال 2023

ترشيحاتنا

قرار جديد من فرج عامر بشأن جراحة جونيور أجايي

روسيا تتوعد بـ "رد قاس للغاية" على هجمات المسلحين الأوكرانيين داخل أراضيها

السلطات الألمانية تحتجز 7 نشطاء مهتمين بالمناخ وتصادر 15 عقارا.. تفاصيل

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2415 جنيهًا

رئيس الوزراء يُؤكد أهمية استضافة مصر الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي

تحذير روسي جديد بشأن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي: تناول هذا النوع من الشوربة يسبب الوفاة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الرواندي لبحث التعاون العسكري المشترك

تصرف مراقب أثناء الامتحانات يثير الإعجاب عبر السوشيال ميديا.. ماذا فعل؟

إطلالة غريبة .. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في أحدث ظهور

فيديو

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ