رئيس جامعة بني سويف يتفقد الإدارة المركزية لشعب اللغات والبرامج الجديدة

تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، مبنى الإدارة المركزية لشعب اللغات والبرامج الجديدة والذي يعد أول مبنى مركزي للشعب والبرامج يتم تخصيصه داخل جامعة.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة سير العمل بالمركز، ومتابعة تلقي بيانات الطلاب وتسجيلها بالبرامج المختلفة داخل المركز وذلك بحضور الدكتورة داليا حسين المنسق العام لشعب اللغات والبرامج، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.



أجرى رئيس الجامعة جولة تفقدية داخل المبني الجديد الذي تم تجهيزه على أعلي مستوى؛ حيث تم تزويده بالأدوات والوسائل الإلكترونية الحديثة، بالإضافة إلى قاعات التدريب الذكية بهدف رفع مستوى الخدمات الخاصة بالشعب والبرامج الجديدة، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الشعب والبرامج؛ حيث أصبحت من أولى الوحدات بالجامعة التي تطبق التحول الرقمي واستطاعت ميكنة كافة التعاملات بها لتطبيق الحوكمة والشفافية في كافة الإجراءات.