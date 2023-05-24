عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف يتفقد الإدارة المركزية لشعب اللغات والبرامج الجديدة

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، مبنى الإدارة المركزية لشعب اللغات والبرامج الجديدة والذي يعد أول  مبنى مركزي للشعب والبرامج يتم تخصيصه داخل جامعة.

 وتأتي الزيارة في إطار متابعة سير العمل بالمركز، ومتابعة تلقي بيانات الطلاب وتسجيلها بالبرامج المختلفة داخل المركز وذلك بحضور الدكتورة داليا حسين المنسق العام لشعب اللغات والبرامج، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

محافظ بني سويف يطمئن على ختام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في مخالفات رصدتها لجان المتابعة بالمصالح الحكومية


أجرى رئيس الجامعة جولة تفقدية داخل المبني الجديد الذي تم تجهيزه على أعلي مستوى؛ حيث تم تزويده بالأدوات والوسائل الإلكترونية الحديثة، بالإضافة إلى قاعات التدريب الذكية بهدف رفع مستوى الخدمات الخاصة بالشعب والبرامج الجديدة، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الشعب والبرامج؛ حيث أصبحت من أولى الوحدات بالجامعة التي تطبق التحول الرقمي واستطاعت ميكنة كافة التعاملات بها لتطبيق الحوكمة والشفافية في كافة الإجراءات.

thumbnail (68)
thumbnail (68)
الإدارة المركزية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أمين عام الجامعة جامعة بنى سويف رئيس جامعه بني سويف رفع مستوى الخدمات منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

جوزها بيرميها.. عجوز الجيزة: موافقتش نمارس الحرام خلصت عليها

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

من 1000 لـ5 آلاف.. عقوبة مالية تنتظر مروجي شائعة تحصيل الصحة أموالا من المواطنين

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

ارجع وأنا هصلح اللي ضايقك.. نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى أحمد بغدودة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يشهد إطلاق حملة "في كل ثانية حياة"

ترشيحاتنا

صدى البلد تقاطع جنازة خالة رانيا فريد شوقي

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا حول طوافي الإفاضة والوداع

قرار جديد من فرج عامر بشأن جراحة جونيور أجايي

روسيا تتوعد بـ "رد قاس للغاية" على هجمات المسلحين الأوكرانيين داخل أراضيها

السلطات الألمانية تحتجز 7 نشطاء مهتمين بالمناخ وتصادر 15 عقارا.. تفاصيل

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2415 جنيهًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي: تناول هذا النوع من الشوربة يسبب الوفاة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الرواندي لبحث التعاون العسكري المشترك

تصرف مراقب أثناء الامتحانات يثير الإعجاب عبر السوشيال ميديا.. ماذا فعل؟

إطلالة غريبة .. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في أحدث ظهور

فيديو

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ