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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لا شكوى من امتحانات الدبلومات الفنية بدمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط

صرح على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط،  انه لاتوجد شكوى اليوم من الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بمحافظة بدمياط للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م   حي لم تتلقي غرفة العمليات بديوان المديرية اى شكاوى من الامتحانات.

وأوضح  "وكيل الوزارة" أن إجمالي اعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣م هى التعليم المزدوج  ٥٤٩ طالب وطالبة والتعليم التجارى  ٢٦٠٢ طالب وطالبة و التعليم الصناعي ٧٥٨٢ طالب وطالب و التعليم الزراعه  ٥٧٢ طالب وطالبة والتعليم الفندقي ١٠٦ طالب وطالبة باجمالي  ١١٤١١ طالب وطالبة علي مستوى المحافظة.

وأشار "عبد الرؤوف" أن تعليم دميـاط، قام بتجهيز ٣١ استراحة للسادة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات الفنية التي تليق بهم وبمحافظة دميـاط متمنيا لهم التوفيق.

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