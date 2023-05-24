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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات|ترقبوها قريبا

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني يتولى اعتمادها كل محافظ في محافظته ، بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة تجميع النتيجة في شكلها النهائي ، استعدادا لإعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني في جميع المحافظات، سيتم إعلان تيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان

وعلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس ، يكون المجموع من 140 درجة في الترم الاول + 140 درجة في الترم الثاني ، ليكون المجموع الكلي من  280 درجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس 

تتولى كل مديرية من مديريات التربية والتعليم الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية ، إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس على الصفحات الرسمية لكل مديرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس منذ ساعات ، مؤكدة أنه يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة بورسعيد من خلال الضغط على  http://portsaid.gov.eg/ads/natega.html 

كما يمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس على الصفحات الرسمية لباقي مديريات التربية والتعليم من خلال الروابط التالية :

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القليوبية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنوفية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الاسكندرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الشرقية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الغربية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة مطروح

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنيا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة سوهاج

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة أسيوط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الاقصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة أسوان

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الاسماعيلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة السويس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة دمياط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس  محافظة البحر الأحمر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة شمال سيناء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة جنوب سيناء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة بني سويف

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية الاعدادية Jobs Education

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