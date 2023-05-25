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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

قافلة توعوية لـ«تمريض حلوان» تسلط الضوء على تأثير التغير المناخي على المجتمع

قافلة توعوية لكلية
قافلة توعوية لكلية التمريض جامعة حلوان

نظمت  كلية التمريض بجامعة حلوان قافلة توعوية حول تأثير التغير المناخي على المجتمع، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة صفاء صلاح عميدة الكلية.

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وقال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - إن الجامعة تلعب دورًا حيويًا في تعزيز رفع الوعي لدى الطلاب والمجتمع المحلي، إلى جانب الدور الإيجابي للتمريض في المجتمع بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وتطوير المجتمع بشكل عام.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن القوافل التوعوية تعمل على  تشجيع المستهدفين منها على تبني أسلوب حياة صحي وتعزيز التواصل والتفاعل الاجتماعي الإيجابي لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض أن القافلة شملت أنشطة عديدة منها قياس الوزن ومستوى السكر في الدم وضغط الدم بالإضافة إلى الجانب التوعوي من توعية طلاب الجامعة عن أسباب التغير المناخي ومخاطره وكيفية التعامل معه وأيضا دور التمريض في الحد من مخاطر هذه الظاهرة. 

وبدأت فعاليات اليوم بعمل الترتيبات اللازمة وكان عدد المستفيدين مايقرب من 135 شخصا من جميع الكليات والأعمار . 

كما تم عمل استبيان في نهاية القافلة لمعرفة نسبة رضا المستفيدين وكانت النسبة 87%، وكان هناك ترحيب ومشاركة فعالة من كافة المستفيدين لما قدمته القافلة من أنشطة.

وتمت القافلة تحت إشراف الدكتور وليد السروجى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية، الدكتورة عفاف صلاح وكيل الكلية للدراسات العليا، الدكتورة زينب حسين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أمانى محمد سعد رئيس قسم تمريض صحة مجتمع.

قافلة توعوية لكلية التمريض جامعة حلوان
قافلة توعوية لكلية التمريض جامعة حلوان
قافلة توعوية لكلية التمريض جامعة حلوان1
قافلة توعوية لكلية التمريض جامعة حلوان1
قافلة توعوية لكلية التمريض جامعة حلوان2
قافلة توعوية لكلية التمريض جامعة حلوان2
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