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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة.. بعد قليل

نتيجة الصف الخامس
نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة ينتظرها الآن جميع تلاميذ الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة وأولياء أمورهم بفارغ الصبر .

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه من المقرر أن يتم اعلانها بعد قليل وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية للبوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك 

حيث قالت الصفحة الرسمية للبوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة من النتائج التي سيتم إعلانها في تمام الساعة 12 ظهرا اليوم الخميس الموافق 25 مايو 2023 .

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة .. كيفية الحصول عليها

وأوضحت الصفحة الرسمية للبوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن هناك عددا من الوسائل التي سيتم ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة خلالها وتتمثل في :

  • لتليفون الارضي 09000100
  • التليفون المحمول 5757
  • عن طريق المحادثة الآلية عن طريق الضغط هنا 

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة من المقرر أن يظهر على بوابة نتائج التعليم الأساسي الموجودة داخل بوابة الخدمات الالكترونية لمحافظة القاهرة على الاننترنت

ويمكن الوصول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي للحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages 

 

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بالألوان

تعلن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بالألوان وليس بالدرجات ، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك 4 ألوان تظهر بها  نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة ، مشيرة إلى أن كل لون له دلالة كالتالي :

  • اللون الأزرق : يشير إلى أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( 85 إلي 100)
  • اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)
  • اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)
  • اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1  لأقل من 50).

في حالة  استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر  في نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة ، في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات  الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

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