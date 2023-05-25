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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

13 إجراء جديد في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023| تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

امتحانات الثانوية العامة 2023  .. أعلنت إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية ، تفاصيل وقرارات جديدة من المقرر أن يتم تطبيقها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

وتمثلت التفاصيل والقرارات الجديدة التي تقرر تطبيقها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 فيما يلي :

  • يتسلم الطالب من الملاحظ بوكليت الاسئلة + ورقة بابل شيت + ورقة المقالي + كتاب المفاهيم
  • لا يحق للطالب استبدال ورقة البابل شيت او ورقة المقالي
  • لا يسمح بإعطاء الطالب ورقة إضافية ويجب على الطالب كتابة بياناته بكل دقة على كل ورقة
  • في ورقة التربية الدينية يتم تظليل نوع الديانة
  • في ورقة اللغة الاجنبية الأولى يتم تظليل اللغة التي يدرسها الطالب
  • في ورقة اللغة الثانية يتم تظليل اللغة التي يدرسها الطالب
  • لابد من تظليل رقم نموذج بوكليت الاسئلة في ورقتي الاجابة وليس من الضروري ان يستلم الطالب نفس النموذج في جميع المواد حيث يمكن ان يؤدي الطالب الامتحان برقم نموذج مختلف في كل مادة لذلك يجب أن يظلل الطالب رقم النموذج الذي استلمه والخاص بالمادة التي يمنحها
  • لابد  أن يوقع الطالب على كل ورقة ويكتب اسمه ثلاثيا وليس فورمة حتى يتيقن الطالب من ورقته في حالة اعادة التصحيح
  • يكتب الطالب رقم جلوسه المكون من 7 أرقام في المكان المخصص له من اليسار ثم يقوم بتظليل الدوائر اسفل الرقم حتى يقرأه الماسح الضوئي
  • عند تظليل رقم الجلوس يقوم الطالب بتظليل الدائرة اسفل الرقم مباشرة وفي الصف المخصص له بمعنى (عند تظليل رقم 3 مثلا تظلل الدائرة اسفل الرقم مباشرة في الصف الثالث ).. وهكذا
  • وفي حالة تظليل دائرة بالخطأ يتم عمل علامة × على الدائرة الخطأ وتظليل الدائرة الصحيحة
  • لابد أن ينتبه الطالب جيدا انه عند اداء الامتحان في مادة باللغة العربية (عربي - تاريخ- كيمياء ) لابد ان يتسلم الطالب بابل شيت عربي وعند الامتحان في مادة باللغة الاجنبية (انجليزي - فرنسي - كيمياء مدارس اللغات) لابد ان يتسلم بابل شيت انجليزي
  • عند الاجابة على السؤال المقالي لابد من الاجابة في المكان المحدد للسؤال ولا يجوز الشطب على الاجابة وتغيير مكانها او طلب ورقة اخرى لذلك يمكن للطالب ان يجيب السؤال المقالي اولا في بوكليت الاسئلة ثم ينقل الإجابة في ورقة المقالي كما لا يمح بتجاوز عددا من السطور الموجودة في الورقة لأن الإجابة سوف يتم سحبها اسكانر ويتم ارسالها الى المعلمين عن طريق التابلت لتصحيحها

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

 

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

 

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

 

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية


الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

 

إجازة عيد الأضحى  من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

 

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

 

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

 

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الاولى

 

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

 

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

 

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة

قرارات هامة تطبق في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
قرارات هامة تطبق في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
قرارات هامة تطبق في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
قرارات هامة تطبق في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
قرارات هامة تطبق في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
قرارات هامة تطبق في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
قرارات هامة تطبق في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
قرارات هامة تطبق في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
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