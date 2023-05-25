رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس يبحث عنه جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء أمورهم على جميع محركات البحث منذ انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 يوم الثلاثاء الماضي الموافق 23 مايو 2023

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس على بوابة الخدمات الالكترونية محافظة القاهرة.

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس على بوابة الخدمات الالكترونية محافظة القاهرة من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/

موعد تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس

حتى هذه اللحظة ، تظهر على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس على بوابة الخدمات الالكترونية محافظة القاهرة https://eduserv.cairo.gov.eg/ رسالة نصها : “النتيجة لم تظهر بعد”

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه من المقرر أن يتم تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس على بوابة الخدمات الالكترونية محافظة القاهرة بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح في جميع كنترولات مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة .

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه اعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 تسير الان على أكمل وجه في جميع الكنترولات ، مشددة على أنها تتم بدقة ومرونة تامة ليأخذ كل طالب حقه كاملاً ، وبعد ذلك تتم اعمال مراجعة التصحيح وتجميع الدرجات ورصدها وتجميع نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 لتظهر على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 بدون أي أخطاء قريبا .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس .. خطوات الاستعلام

ادخل على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس على بوابة الخدمات الالكترونية محافظة القاهرة https://eduserv.cairo.gov.eg/

اضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية

ادخل رقم الجلوس

اضغط على عرض النتيجة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس .. كيف تظهر النتيجة ؟

على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس على بوابة الخدمات الالكترونية محافظة القاهرة https://eduserv.cairo.gov.eg/ ، تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في شكل درجات وليس تقديرات أو ألوان

أما عن المجموع الكلي للدرجات على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس على بوابة الخدمات الالكترونية محافظة القاهرة https://eduserv.cairo.gov.eg/ ، فسيكون المجموع من 140 درجة في الترم الأول + 140 درجة في الترم الثاني ، ليكون المجموع الكلي من 280 درجة.