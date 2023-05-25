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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الملك سلمان الدولية تستقبل وزيرة التعاون الدولي ورئيس الصندوق السعودي للتنمية

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان الدولية

استقبلت جامعة الملك سلمان الدولية برئاسة الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وسلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، والوفد المُرافق لهما، بحضور الدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات والشئون الاقتصادية، وإدارة الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ.

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واشتملت الزيارة على تفقد الحرم الجامعي للوقوف على مدى التقدم في مشروع إنشاء الجامعة وتجهيزها كواحدة من جامعات الجيل الرابع الذكية، ولتعزيز التعاون المُشترك بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعاون الدولي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمملكة العربية السعودية مُمثلة في الصندوق السعودي للتنمية.

وتضمنت الزيارة عرض تقديمي عن مشروع إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية ومدى التقدم الذي وصلت إليه الجامعة خلال عامين منذ افتتاحها في أكتوبر 2020 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.

تضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل الحرم الجامعي، والتي اشتملت على تفقد المدرجات والمعامل والفصول الدراسية والقاعات بكليات الفنون والعمارة والسياحة والألسن، بالإضافة إلى تفقد الملاعب المفتوحة وحمامات السباحة والفندق التعليمي ومعارض طلاب الفنون والتصميم وطلاب هندسة العمارة.

جامعة الملك سلمان الدولية
جامعة الملك سلمان الدولية
جامعة الملك سلمان الدولية1
جامعة الملك سلمان الدولية1
جامعة الملك سلمان الدولية2
جامعة الملك سلمان الدولية2
جامعة الملك سلمان الدولية3
جامعة الملك سلمان الدولية3
جامعة الملك سلمان الدولية4
جامعة الملك سلمان الدولية4
جامعة الملك سلمان الدولية5
جامعة الملك سلمان الدولية5
جامعة الملك سلمان الدولية الدكتور أشرف حسين التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط Jobs Education

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