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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير يوضح سبب انتشار وقائع الإهمال والتقصير في الامتحانات من قبل المعلمين

صدى البلد

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تراخي المعلمين والمراقبين في أداء عملهم خلال الامتحانات يعد من بين المشاكل التربوية الخطيرة التي تؤثر على عملية التعليم وتنتج عنها مفاسد أخلاقية واجتماعية، يؤثر هذا التراخي سلبًا على مصداقية الامتحانات ويعرض نزاهتها للخطر.

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وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن عندما يساعد المعلمون والمراقبون الطلاب في الغش، فإنهم يقللون من قيمة الامتحانات ويقوضون جهود الطلاب الذين يسعون لتحقيق النجاح بصدق وجدارة، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يفقد الطلاب الثقة في النظام التعليمي ويؤثر على تطورهم التعليمي والأخلاقي.

لذا، يجب أن يتم التصدي بحزم لأي حالات تراخي في أداء المعلمين والمراقبين خلال الامتحانات وتوفير بيئة تعليمية سليمة ونزيهة تضمن تنفيذ الامتحانات بصدق وعدالة، كما يجب أن يعاقب أي تجاوزات أو مخالفات أخلاقية ترتكب في هذا الصدد، وذلك بموجب القوانين والسياسات المعمول بها.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن تراخي المعلمين والمراقبين في أداء عملهم المكلفين به أثناء الامتحانات يمكن أن يكون نتيجة لعدة أسباب، هنا بعض العوامل المحتملة:

غياب الضمير والنزاهة 

غياب القيم الأخلاقية والنزاهة والمسؤولية في العمل التعليمي.

الإرهاق

يمكن أن يؤدي العمل الشاق والمتواصل لفترة طويلة إلى إحساس المعلمين والمراقبين بالإرهاق الجسدي والعقلي، مما يؤثر على قدرتهم على القيام بمهامهم بكفاءة خلال الامتحانات.

الضغط النفسي

قد يواجه المعلمون والمراقبون ضغوطًا نفسية كبيرة أثناء الامتحانات، مثل ضغط الوقت وتحمل المسؤولية عن تقييم الطلاب والحفاظ على سير الامتحان بشكل عادل ومنظم، وهذا الضغط النفسي يمكن أن يؤثر على تركيزهم وأدائهم.

عدم الرغبة في العمل

قد يكون لدى بعض المعلمين والمراقبين نقص في الرغبة في أداء المهام المكلفين بها خلال الامتحانات، سواء بسبب عدم الرضا عن ظروف العمل أو بسبب عوامل شخصية أخرى.

عدم الاستعداد الجيد

قد يكون نقص في التحضير الجيد للامتحانات، لدى المعلمين والمراقبين مما يؤثر على ثقتهم في أداء المهام بكفاءة.

عدم التدرب على إدارة الامتحان بشكل جيد

عدم الاطلاع الكافي على الموضوعات المطروحة أو عدم التدرب على إجراءات الامتحان بشكل جيد.

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