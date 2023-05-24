مع موسم الامتحانات.. خبراء التعليم يكشفون كيفية تأهيل الطلاب نفسيًا.. وطرق التدريب على مواجهة المشكلات أثناء أداء الامتحانات.. وأهم ما يحتاجه الطلاب خلال هذه الفترة

خبراء تعليم:

طرق تحقيق أفضل النتائج بالامتحانات

كيفية تخفيف الضغوط النفسية على الطلاب

التغذية السليمة أثناء الامتحانات

التفاؤل والثقة بالنفس

طرق التحضير المنهجي

طرق التأهيل النفسي

بالتزامن مع امتحانات نهاية العام تسود حالة من التوتر على بعض الطلاب، بسبب خوض امتحانات نهاية العام، والتي فيها يحدد مصير الطالب في السنوات المقبلة، لذا حرص موقع “صدى البلد” علي رصد اراء خبراء التعليم حول ابرز النصائح حول كيفية تدريب الطلاب على مواجهة المشكلات التى تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات وابرز الطرق لتقديم جرعة مكثفة يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات.

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الخوف من الرسوب أو تحقيق علامة سيئة في الامتحانات مصدرًا للتوتر والقلق بالنسبة للطلاب، وهذا التوتر قد يؤثر سلبًا على أدائهم التحصيلي وعلى حالتهم الصحية بشكل عام.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن عندما يكون الطالب مشحونًا بالتوتر والقلق، فإنه يعاني من صعوبة في التركيز والتفكير الواضح، وقد يؤثر ذلك على قدرته على استيعاب المعلومات وإظهار أداء جيد في الامتحانات، وقد يعاني الطلاب أيضًا من أعراض صحية مثل الصداع، الغثيان، والاضطرابات النفسية الأخرى.

ولذلك من المهم أن تتخذ اولياء الامور والمعلمين إجراءات لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب خلال فترة الامتحانات، من خلال توفير بيئة داعمة ومشجعة للطلاب، وتقديم توجيه ومشورة للتعامل مع التوتر وتحسين استراتيجيات التعلم وكيفية التعامل خلال الامتحان، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية التوازن الصحي والاسترخاء وتعليم تقنيات التنفس والتأمل التي يمكن أن تساعد الطلاب على التحكم في التوتر وتعزيز الاستعداد النفسي للامتحانات.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن التحضير المنهجي الجيد قبل الامتحان يلعب دورًا هامًا في تقليل التوتر وزيادة الثقة لدى الطلاب، لان التحضير المبكر يساعد الطلاب على الاطلاع على المواد الدراسية وفهمها بشكل جيد، وممارسة حل الأسئلة والتدرب على الاختبارات السابقة، موضحة أن التحضير النفسي الجيد للامتحان ايضا مهم لانه يوفر إيجابية وثقة للطلاب، حيث يمكنهم تصور النجاح وتحقيق النتائج المرجوة، لتساعدة الأفكار الإيجابية والتصور الناجح في تخفيف التوتر وتعزيز التركيز أثناء الامتحان.

وشددت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، علي ضرورة تحسين إدارة الوقت خلال الامتحان من خلال التحضير المسبق للمادة وممارسة الحلول السريعة والفعالة، موضحة أن من المفيد أن يتعلم الطلاب تقنيات لتحديد الأولويات وتوزيع الوقت بشكل مناسب للأسئلة المختلفة في الامتحان.

بالتالي، يجب أن يتعامل النظام التعليمي مع هذه المسألة بجدية ويهتم بصحة ورفاهية الطلاب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي اللازم لهم لتجاوز التحديات وتحقيق النجاح الدراسي.

وأكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن إدارة الوقت هي عنصر أساسي في تحقيق النجاح في الدراسة وخاصة ايام الامتحانات، فلابد من وضع جدول مذاكرة محكم ومنظم يساعد الطلاب على تحقيق التنظيم والترتيب في مذاكرتهم اليومية .

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن أثناء فترة الاستعداد للامتحانات يجب تحديد أهم الأولويات وتخصيص وقت كافي للمواضيع والمواد الأكثر أهمية، وترتيبًا لجدول الامتحانات لتقسيم الوقت بشكل جيد مع مراعاة فترات للراحة والاستراحة، كما ينبغي أيضًا أن يكون الجدول مرنًا بما يتناسب مع احتياجات الطالب وقدرته الفردية على التركيز والاستيعاب، يمكن ضم الأنشطة الرياضية أو الاسترخاء في الجدول لتجديد الطاقة وتحسين التركيز.

وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن للأسرة دور كبير في دعم الأبناء وتشجيعهم خلال فترة الامتحانات، وبعض الطرق التي يمكن للأسرة اتباعها:

التواصل والاستماع

إنشاء بيئة مفتوحة للحوار مع الأبناء، استمع إلى مخاوفهم واحتياجاتهم وحاول فهم تحدياتهم وضغوطهم.

التشجيع والثناء

تشجيع الأبناء وتعزيز ثقتهم في قدراتهم، وتقديم لهم الثناء على الجهود التي يبذلونها وعلى التقدم الذي يحققونه.

توفير البيئة الملائمة للدراسة

توفير مساحة هادئة وخالية من الانشغالات حيث يمكن للأبناء التركيز والدراسة بكل راحة.

تشجيع العادات الصحية

حث الأبناء على الحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول وجبات صحية ومتوازنة وممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على صحتهم وتركيزهم الجيد.

المرونة والتسامح

اكتشاف قدرات ومهارات الأبناء وتقبل أن كل طالب يمتلك نمطه الخاص في الدراسة والتعلم، وكن مرنًا وتسامحًا ودعمًا لهم في رحلتهم الدراسية.

وأكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، علي ضرورة مراعاة المرحلة العمرية للطالب عند تأهيله نفسيًا للامتحانات، موضحًا أن الأساليب التربوية والدعم النفسي يجب أن يكون ملائمة لكل مرحلة دراسية، فعلى سبيل المثال في المرحلة الابتدائية يمكن استخدام الألعاب والتعلم التفاعلي والتشجيع المباشر لتحفيز الطلاب وتجنب الضغط الزائد عليهم، أما في المرحلة الثانوية، يمكن تبني أساليب التحفيز الذاتي وتعزيز الثقة بالنفس وتعليم استراتيجيات التنظيم وإدارة الوقت.

وأوضح عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن يجب أن يتم تقديم الدعم النفسي والتوجيه اللازم للطلاب بناءً على احتياجاتهم الفردية ومستوى نضجهم العقلي والعاطفي، التركيز على تعزيز الايجابية وتشجيع الطلاب على تحقيق تقدم مستمر سيساعدهم على التغلب على التحديات وتحقيق النجاح في الامتحانات.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي توفير بيئة داعمة في المنزل والمدرسة، وتعزيز التواصل الجيد بين الأسرة والمدرسة لمتابعة تقدم الطلاب والتعامل مع أي صعوبات تواجههم.

وأضاف الخبير التربوي، أن اولياء الامور خلال هذة الفترة لا عليهم ألا مساعدة الطلاب فقط في إدارة الوقت الجيدة وتجنب التأخير والإرهاق وتحسين الإنتاجية والتركيز، مشددًا علي ضرورة يراعي الاهل أن يكون الجدول واقعيًا ومناسبًا لقدرات الطالب، ويمكن ضبطه وتعديله حسب الحاجة لتحقيق أفضل النتائج الدراسية.

وأشار عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، إلى أن هناك بعض الطرق البسيطة التي يمكن أن تساعد الطلاب في التفوق وتجاوز رهبة الامتحانات:

التحضير المبكر

تخصيص وقت كافٍ للتحضير قبل موعد الامتحان. قم بمراجعة المنهج والمواد الدراسية بانتظام، وقم بتطبيق التمارين وحل الأسئلة السابقة.

تنظيم الدراسة

قم بتقسيم المواد إلى وحدات صغيرة ومنظمة وحدد أولويات الدراسة. قم بإنشاء جدول يحدد أوقات المذاكرة والاستراحة، وحاول الالتزام به قدر الإمكان.

تقنيات المذاكرة

استخدم تقنيات المذاكرة المناسبة لك، مثل الملخصات والرسم البياني والتكرار والشرح للآخرين. اكتشف الأساليب التي تساعدك على استيعاب المعلومات بشكل أفضل.

التدريب العملي

حل الأسئلة التمرينية والامتحانات السابقة لزيادة ثقتك وتحسين مهارات الحل والتفكير النقدي.

المحافظة على الصحة العامة

يجب على الطلاب أن يعتنوا بصحتهم العامة من خلال تناول طعام صحي ومتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ويجب أن يحصلوا على قسط كافٍ من النوم والاستراحة للحفاظ على طاقتهم وتركيزهم.

التفاؤل والثقة بالنفس

من خلال نظرة إيجابية وثقة بقدراتك، وأنك قادر على التفوق وتجاوز التحديات.

تحسين التقنيات الدراسية

ينبغي للطلاب تعلم تقنيات فعالة للمذاكرة والتعلم، مثل تلخيص المواد وإعادة صياغتها، والمشاركة في مجموعات الدراسة وتوضيح المفاهيم للآخرين.