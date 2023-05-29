ندوة الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس رؤى وحلول بجامعة عين شمس

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، الأربعاء الموافق ٣١ مايو، ندوة الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس (رؤى وحلول)، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وتستضيف الندوة الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام والمستشار الإعلامي لوزير التعليم العالى ورئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي وطارق سعدة نقيب الإعلاميين.

وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة الدكتور رضا السيد عبد الحميد مصطفى بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

ويسعى مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية إلى أن يكون في الصدارة بين المراكز العلمية في مصر والعالم العربي والعالمي، في مجال إعداد بحوث ودراسات ذات قدرات تنافسية قادرة على المساهمة في خطط التنمية المجتمعية، وأن يسهم في تطوير المعرفة وزيادة الوعي بكل ما يخص المنطقة في ظل التوازنات الدولية والمتغيرات السياسية.

وتقديم دراسات علمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في منطقة الشرق الأوسط وتدعم صانع القرار السياسي بتقديم الخدمات الاستشارية، ومواكبة حركة البحث العلمي والاتجاهات العالمية الحديثة، ونشر الوعي في المجتمع من خلال إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والأنشطة المختلفة.

وخلال السطور التالية ننشر أهداف مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية:

-تقديم البحوث والاستشارات العلمية التي تطلبها الجهات السيادية بالدولة.

-القيام بالدراسات المستقبلية لأهم الأنشطة والعمليات المؤثرة في حركة المجتمع في المجالات المختلفة مثل الموارد المائية والشئون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

-عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية في المجالات المعني بها المركز.

-توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والمراكز والهيئات العلمية المهتمة بهذا النشاط سواء داخل مصر وخارجها من خلال عقد مذكرات تفاهم علمي وثقافي .

-نشر البحوث العلمية الأكاديمية التي ترد إلى المركز للنشر في مجلة المركز.

-نشر الوعي العلمي والثقافي من خلال إصدار الكتب العلمية .