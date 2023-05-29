عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس رؤى وحلول بجامعة عين شمس

مركز بحوث الشرق الأوسط
مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، الأربعاء الموافق ٣١ مايو، ندوة الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس (رؤى وحلول)، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

txt

كل ما اريد معرفته حول جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري للعام 2024

txt

ختام دورة المحكمة التدريبية بحقوق عين شمس .. اليوم

وتستضيف الندوة الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام والمستشار الإعلامي لوزير التعليم العالى ورئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي وطارق سعدة نقيب الإعلاميين.

وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة الدكتور رضا السيد عبد الحميد مصطفى  بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

 

ويسعى مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية إلى أن يكون في الصدارة بين المراكز العلمية في مصر والعالم العربي والعالمي، في مجال إعداد بحوث ودراسات ذات قدرات تنافسية قادرة على المساهمة في خطط التنمية المجتمعية، وأن يسهم في تطوير المعرفة وزيادة الوعي بكل ما يخص المنطقة في ظل التوازنات الدولية والمتغيرات السياسية.

 

وتقديم دراسات علمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في منطقة الشرق الأوسط وتدعم صانع القرار السياسي بتقديم الخدمات الاستشارية، ومواكبة حركة البحث العلمي والاتجاهات العالمية الحديثة، ونشر الوعي في المجتمع من خلال إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والأنشطة المختلفة.

 

وخلال السطور التالية ننشر أهداف مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية:

-تقديم البحوث والاستشارات العلمية التي تطلبها الجهات السيادية بالدولة.

-القيام بالدراسات المستقبلية لأهم الأنشطة والعمليات المؤثرة في حركة المجتمع في المجالات المختلفة مثل الموارد المائية والشئون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

-عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية في المجالات المعني بها المركز.

-توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والمراكز والهيئات العلمية المهتمة بهذا النشاط سواء داخل مصر وخارجها من خلال عقد مذكرات تفاهم علمي وثقافي .

-نشر البحوث العلمية الأكاديمية التي ترد إلى المركز للنشر في مجلة المركز.

-نشر الوعي العلمي والثقافي من خلال إصدار الكتب العلمية .

مركز بحوث الشرق الاوسط الدراسات المستقبلية ندوة الشباب تحديات حروب الجيل الرابع حروب الجيل الرابع والخامس رؤى وحلول الدكتور محمود المتيني جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس الدكتور عادل عبد الغفار Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

على عكس المتوقع.. قرار مفاجئ من كولر في مباراة الأهلي والوداد

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

نجم الأهلي مفاجأة معسكر منتخب مصر المقبل

موضوعات متعلقة

لطلاب الدراسات العليا.. أبرز تعليمات البرامج التدريبية بحقوق عين شمس

آخر موعد للتسجيل بدورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة بحقوق عين شمس

خبير تعليم: الغش وتسريب الأسئلة أصبح الوجه الآخر لكلمة امتحان

تعرف على الأحكام والشروط العامة للتقديم في البحوث الاجتماعية بجامعة عين شمس

ترشيحاتنا

وكالة “موديز” تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل الدولار الأمريكي

36 ألف جنيه| رفع إعفاء ضريبة الدخل والمرتبات..و 8 فئات معفاة من السداد

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

دولة أفريقية تكشف عن مفاوضات بشأن استضافة قاعدة عسكرية روسية علي أراضيها

مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون الضريبة على الدخل

دار الإفتاء: يجوز ذبح الخروف بنية الأضحية والعقيقة معا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة منتشرة لسلق البيض تتسبب في كارثة لوجه سيدة..صور

مشروب نتناوله يومياً .. يدمر الكبد والكلى ويسبب كوارث

سهلة ولذيذة .. طريقة عمل الكشك الصعيدي

أغرب من الخيال.. سيدة أمريكية تحمل مرتين خلال شهر واحد

فيديو

عائد أرباحها أسبوعي.. تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويس الجديدة

بشكل مفاجئ .. تراجع أسعار الدولار | والذهب يحافظ على هيبته ..فيديو

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية وسحب الملفات حتى1 يوليو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ