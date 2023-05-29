محامى شيرين عبد الوهاب يكشف تطورات قضيتها مع روتانا.. خاص

كشف الدكتور حسام لطفى محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب عن آخر تطورات الخاصة بقضية شيرين مع شركة روتانا والتى مازالت داخل اروق المحاكم.

وقال حسام لطفى فى تصريح خاص لصدى البلد: لم يتم التصالح بعد ومن المقرر أن تقام الجلسة القادمة فى 16 يوليو المقبل.

وأضاف حسام لطفى: ان القضية قد تم تأجيلها من يوم 21 مايو الحالى لجلسة مرافعة.

شيرين عبد الوهاب

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما ليلة أمس بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير.

ومازحت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها في المملكة العربية السعودية ليلة أمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة قائلة :" كنت قولوا ان الجو حر كده ، علشان اجي المايوه " .

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب من حفلها الذي اقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، والذي حضره الآلاف.

رقص حسام حبيب

حرص الفنان حسام حبيب على التواجد بجانب زوجته، وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو له وهو يرقص على انغام اغنية “حبه جنة”.

وقدمت شيرين، مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومنهم: مشاعر، تاج راسك، على بالي، كتير بنعشق، خليتني أخاف، بياعين الصبر، متاخدة من الأيام، جرح تاني.

وطلبت شيرين عبد الوهاب، الغناء لمصر، وقالت لفرقتها الموسيقية: "ما تقسملنا حاجة كدا عشان نغني لـ مصر حبيبة قلبي".