وزير الرياضة: كنت صاحب فكرة التعاقد مع حسن شحاتة واتحاد الكرة مستمر لـ 2024.. فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن منتخب مصر في عهد كابتن حسن شحاتة كان قوامه الأساسي لاعبين محليين، مشيرا إلى أنه صاحب فكرة التعاقد مع كابتن حسن شحاته كمدير فني للمنتخب عندما كان عضوا بمجلس الجبلاية حينها.

وأضاف أشرف صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في حوار خاص من المركز الأولمبي بالمعادي، أن فكرة التعاقد جاءت بناء على دراسة علمية وليس كزملكاوي وأهلاوي، والتعاقد تم وفقا لرؤية علمية ومعايير أسفرت عن تكليفه بقيادة المنتخب .

وتابع: تكليف المدير الفني المحلي في هذا التوقيت أدي إلى الحصول على ٣ أمم إفريقيا متتالية في إنجاز لم يتحقق ، وبعد مباراة السنغال في نهائي أفريقيا استمعت لرؤية محترفينا وفي مقدمتهم محمد صلاح.

وأشار وزير الرياضة إلى أن مجلس اتحاد كرة القدم مستمر لـ٢٠٢٤ وعليه اتخاذ قرارات سليمة.