الحمد لله .. ميرنا نور الدين تنشر اول صورة برفقة زوجها

أعلنت الفنانة ميرنا نور الدين عقد قرانه عبر السوشيال ميديا .

ونشرت ميرنا صورة لها برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي انستجرام وعلقت قايله :" الحمد لله كتبنا الكتاب ".

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ميرنا نور الدين وهي ترتدي جمبسوت جينز، ونسقت مكياجًا بالألوان الهادئة، وتركت شعرها مسندلًا، وحازت الإطلالة على إعجاب عدد كبير من قبل جمهورها ومحبيها.

وتشارك ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.