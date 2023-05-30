مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع بالخرطوم

قال محمد إبراهيم مُراسل "القاهرة الإخبارية" في الخرطوم، إن أمس الاثنين، جرت مُواجهات مُكثفة في مواقع مُختلفة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدنها الثلاث.

وأضاف أنه جرت مُواجهات عنيفة في مدينة الجبرة بين الجيش السوداني والدعم السريع، ما تسبب في فرار عدد كبير من أفراد الدعم السريع.

وأوضح أن منطقة الخرطوم بحري شهدت مُواجهات عنيفة، خاصة في منطقة شمبات التي تربط بين الخرطوم بحري وأم درمان.

وتابع أن منطقة شمبات شهدت انفجارات عنيفة أثناء الاشتباكات، لافتًا إلى وجود تحليق مُكثف للطيران التابع للجيش السوداني، حيث استهدف مواقع مُختلفة في العاصمة الخرطوم.

وأشار إلى أن الطيران الحربي للجيش يطير بكثافة في مدينة أم درمان، مُضيفًا أن الأوضاع مضطربة في عدة مناطق بالعاصمة، مع وجود هدوء حذر في مناطق أخرى.