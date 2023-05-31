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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم مد البحر بطور سيناء.. إقبال كبير من المواطنين والأطفال على الشواطئ|شاهد

اقبال كبير من المواطنين
اقبال كبير من المواطنين والاطفال على الشواطيء

شهدت شواطئ طور سيناء إقبالاً من المواطنين مع بدء الإجازة الصيفية ورغم الطقس غير المستقر  وظاهرة مد البحر التي أدت إلي خروج مياه البحر علي الشواطئ و إغراق عدد من الشواطئ استمر المواطنون في الإقبال علي الشواطئ.. وشاهد المواطنين ارتفاع الموج وخروج المياه علي الشواطئ.
وقد رصدت كاميرا موقع " صدي البلد " الاخباري بالصور والفيديو استمتاع المواطنين بظاهرة مد البحر وخروج المياه علي شواطئ " الكيلاني - خليج موسي - القمر - النجوم - راس راية - الكنيسة " والأطفال يلعبون في مياه مد البحر التي صنعت بحيرات وممرات بين الشاطئ والبحر .
وقال أيمن زارع أحد المواطنين، إن المد يحدث في خليج السويس دائما شمال شرق البحر في النصف الأول من الشهر الهجري مشيرًا إلي أن الشتاء يكون ارتفاع الموج والمد أكثر ويمكن أن يصل لاختراق بعض الطرق وينحر في الشاطئ.
ويلعب الاطفال عندما  يرتفع الموج و تخترق المياه الشواطئ بالدراجات في المياه .
وأضاف إسماعيل عطا أحد مواطني طور سيناء أن المواطنين يحبون الخروج للبحر مهما كانت الظروف، خاصة في وقت المطر والسيل لمشاهدة الظواهر الطبيعية والتعامل معها عن قرب .

مد البحر علي الشواطئ

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شواطئ طور سيناء الإجازة الصيفية ظاهرة مد البحر خروج المياه علي شواطئ خليج السويس طور سيناء

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