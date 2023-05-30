تفاصيل اختطاف مواطن سعودي في بيروت وطلب فدية 400 ألف دولار.. فيديو

كشفت غنوة يتيم، مراسلة قناة العربية في لبنان، تفاصيل اختطاف مواطن سعودي في بيروت وطلب فدية 400 ألف دولار.

وأضافت "غنوة يتيم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن تم فتح هاتف المواطن السعودي في ثلاث نقاط مختلفة، وعلقت الأجهزة الأمنية على ذلك بأن المختطفين يريدون التشويش علي رجال الأمن في عملية بحثهم عنهم والتمويه حول مكان إخفائه.

وتابعت غنوة يتيم، أن المختطف قام بإرسال رسالة صوتيه بصوته لأحد زمائله في العمل لإرسال رساله لمديره في العمل بدفع 400 ألف دولار كفدية له من أجل تحريره.