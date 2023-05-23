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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

ارشيفية
ارشيفية

أحال جهات التحقيق المختصة بنيابة شمال القاهرة الكلية سائق الي محكمة الجنايات لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها بغير قوة أو تهديد بمنطقة الساحل 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم خَطَفَ الطفلة بغير تحايل أو إكراه بان توجه الى حيث أيقن تواجد المجني عليها واصطحبها لمكانا قصي وابعدها عن ذويها لمدة يومين مستغلاً حداثة سنها ، هذا وقد اقترنت بالجناية بجناية هتك عرض المُخْتَطَفة ؛ إذ أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن جردها من ثيابها إبان اختطافه لها داخل وكّره وتحسس بيده مواطن عفتها مستغلاً حداثة سنها 

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