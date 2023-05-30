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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الوطن الأكبر.. مشروع تخرج بإعلام الأزهر يبرز دور الدولة في احتضان اللاجئين

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة الأزهر

أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف مجلة " الوطن الأكبر"، كأول مجلة متخصصة في تناول شؤون اللاجئين والوافدين والمهاجرين في مصر، وذلك ضمن مشروعات تخرج قسم الصحافة والنشر لعام 2022/2023، انطلاقا من دور الدولة المصرية الرائد في احتضان اللاجئين والمهاجرين والوافدين إليها من جميع الجنسيات عبر مختلف العصور.

ويهدف المشروع إلى إبراز جهود الدولة المصرية في احتضان الفئات السابق ذكرها وتقديم كافة الخدمات في مختلف المجالات على قدم المساواة مع المواطنين المصريين دون تفرقة، كل ذلك بالرغم من ضخامة أعداد هذه الفئات وخاصة اللاجئين والذين وصلت أعدادهم إلى 9 مليون لاجئ وفقًا لآخر إحصائية صادرة عن منظمة الهجرة الدولية، وضئالة الدعم المقدم من الدول المانحة، فضلا عن تعامل الدولة مع اللاجئين المتواجدين على أراضيها بمزيد من الإنسانية والأخلاق الحميدة ومحاولة دمجهم في المجتمع المصري وإعطائهم حرية التنقل في جميع المحافظات دون قيود، على عكس الدول التي تدعي دعمها لحقوق الإنسان وتضعهم في مخيمات على الحدود، فكان هذا المشروع بمثابة رد قاطع على كل مشكك ومنكر لدور مصر في هذا الملف بالتحديد.

وتتضمن المجلة مجموعة متنوعة من التحقيقات التي تبرز دور الدولة المصرية في تيسير الخدمات التعليمية لكل المتواجدين على أراضيها، واندماج اللاجئين في المجتمع المصري بشكل فعّال، بالإضافة لإنفوجراف يوضح أعداد هذه الفئات وأماكن تمركزها، بجانب مجموعة متنوعة من الحوارات والتقارير والمقالات بأقلام شبابية واعية.

تتكون هيئة تحرير المجلة من عشرة طلاب، هم «حسام دومة _ أحمد نعيم _ محمود قنديل _ جاد شاكر _ أحمد البنا _ حسام محمد _ محمود دهشان _ مصطفى عبدالرحمن _ وليد أحمد _ إسلام حسن»، تحت إشراف تنفيذي للدكتور «رامي جمال» أستاذ الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف، وإشراف عام على مشروعات التخرج دكتور «محمد البحرواي».

كلية الإعلام جامعة الأزهر الوطن الأكبر مجلة متخصصة اللاجئين

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