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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا سيلتقي وزير جيش إسرائيل نظيره الأمريكي في أوروبا وليس واشنطن؟

لماذا سيلتقي وزير
لماذا سيلتقي وزير جيش إسرائيل نظيره الأمريكي في أوروبا

بسبب منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزراء حكومته من السفر الى الولايات المتحدة الأمريكية، من المتوقع أن يجتمع وزير الجيش الإسرائيلي يوئاف جالانت في الأسابيع المقبلة مع نظيره الأمريكي ، لويد أوستن في أوروبا .

ووفقا لتقرير القناة 13 الإسرائيلية فإن اللقاء في أوروبا لأن نتنياهو طلب من وزرائه عدم السفر إلى واشنطن بينما لا يزال ينتظر دعوة إلى البيت الأبيض.

وأفادت تقارير صحافية بأن نتنياهو يمنع جالانت من السفر إلى الولايات المتحدة، وعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكيّة، بينهم مسؤولون في أجهزة الأمن الأمريكية.

ولفت التقرير إلى أن الاجتماع بين الاثنين، سيُعقد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن التفاصيل النهائية بشأن الاجتماع؛ لا تزال قيد الإعداد.


وأوضح التقرير كذلك، أن مكتبي غالانت وأوستن؛ "أدركا أنه من غير الممكن الاستمرار في تأجيل الاجتماع (بينهما)، والانتظار حتى وصول نتنياهو إلى البيت الأبيض".

وقال إن قرارهما جاء بناء على الوضع الأمني في إسرائيل، وإلحاح القضية الإيرانيّة، وبعد انتهاء العدوان الذي نفّذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، الشهر الجاري.

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