عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. درة في جلسة تصوير ساحرة بصحراء السعودية

درة
درة

نشرت الفنانة درة، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت درة من صحراء السعودية، وهي ترتدي فستان مكشوف الأكتاف باللون الابيض، ونالت صور درة إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

يشار إلى أن دُرة شاركت في مسلسل «الأجهر» الذي عرض في موسم رمضان الماضي وضم كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، وسارة سلامة، وسيد رجب، وعمرو عبد الجليل، وأحمد صفوت، وناهد السباعى، ومصطفى أبو سريع، وأنوشكا، وأحمد مجدى، ومحمد جمعة، وندى بهجت، ومحمود قابيل، وعارفة عبد الرسول، ونور النبوى، وبدرية طلبة، ومحمد التاجى، ونهلة سلامة، وياسر الزنكلونى، ومحمد عبد الجواد، وعلاء عوض، وحمدى هيكل، وحسنى شتا، ومحمد خميس، وأحمد حبشى، وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف، على رأسهم النجمة وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين.

الفنانة درة درة مسلسل الأجهر أخبار درة أفلام درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

نداء عاجل من السلطات السعودية للراغبين في خدمة الحجاج

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

عرض قطري| زيزو يقترب من الرحيل عن الزمالك.. ومدافع طلائع الجيش يقترب

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

موضوعات متعلقة

آيتن عامر تجذب الأنظار بإطلالة ناعمة.. شاهد

من مهندسة إلى تعليم قيادة الإسكوتر.. حكاية مريم ووقوعها في حب "سكر"|فيديو

السوشيال ميديا.. فرج عامر يقلق جماهير الأهلي.. وهاشتاج شيرين في جدة يتصدر تريند تويتر

حلا شيحة تستمتع برفقة كلبيها من داخل منزلها.. شاهد

الوداد بدأ العد التنازلي للتشتيت.. فرج عامر يقلق جماهير الأهلي بهذا المنشور

قريبا.. مصطفي كامل يروج لأحدث أغانيه كله كدب

حافية القدمين.. سمية الخشاب وسط الورود في ظهور مميز

قلبناها حفلة.. تامر حسني يشعل الأجواء برفقة الركاب من داخل الطائرة.. فيديو

ترشيحاتنا

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30-5-2023 |فيديو

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

حتى تكون من أحب العباد إلى الله.. علي جمعة ينصح بهذا الفعل

سعر ومواصفات أرخص سيارة دفع رباعي «زيرو» في مصر |صور

خطفها..تفاصيل تعدى عاطل على فتاة وتصويرها لمساومة والدتها لإقامة علاقة غير شرعية معها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

محدش هيرضي يحبني.. نزار الفارس يرد على حورية فرغلي بعد تكذيبها خبر خطوبتهما

الرفعة المميتة.. شاهد طفلة هندية تحمل 60 كجم مرة واحدة |فيديو

قصص أطفال.. زينة الزرافة الصغيرة والحادث الأليم

فيديو

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ