بكت على الهواء.. شيرين تكشف حقيقة خلافها مع أنغام بسبب "صوت مصر"

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، على هامش حفلها الأخير بالمملكة العربية السعودية ، والذى حققت من خلاله نجاحا كبيرا.

وردت شيرين عبد الوهاب على حالة الجدل التى صاحبت تصريحها بأنها الوحيدة التى تستحق لقب صوت مصر، حيث قالت : كلنا أصوات مصر، وبالتالي أصوات العرب، مصر أكبر من ان يكون لها صوت واحد .

وعن خلافها مع أنغام بسبب هذا اللقب : مفيش أى حاجة بيني وبين أنغام ده ردي على لقب صوت مصر .

وبكت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال هذا اللقاء بسبب فرحتها باستقبال وتفاعل جمهورها فى المملكة العربية السعودية فى الحفل الذى أقيم خلال الأيام الماضية.

حسام حبيب يتحدث عن شيرين عبد الوهاب:

كشف الفنان حسام حبيب؛ خلال مقابلته في برنامج عرب وود عن سعادته بنجاحات شيرين خلال الفترة الماضية .

وقال حسام حبيب :" شيرين أهم نجمة في الوطن العربي وتعمل مع أهم شركة إنتاج".

تابع :" مش علشان مراتي؛ بس هي نجمة وبالطبع فيه نجوم كتير موجودين بس هي النجمة الاولي".

تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب:

وكانت قد احيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما ليلة الخميس الماضي بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير.

ومازحت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها في المملكة العربية السعودية ليلة أمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة قائلة :" كنت قولوا ان الجو حر كده ، علشان اجي المايوه " .

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب من حفلها الذي اقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، والذي حضره الآلاف.

رقص حسام حبيب :



حرص الفنان حسام حبيب على التواجد بجانب زوجته، وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو له وهو يرقص على انغام اغنية “حبه جنة”.

وقدمت شيرين، مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومنهم: مشاعر، تاج راسك، على بالي، كتير بنعشق، خليتني أخاف، بياعين الصبر، متاخدة من الأيام، جرح تاني.

وطلبت شيرين عبد الوهاب، الغناء لمصر، وقالت لفرقتها الموسيقية: "ما تقسملنا حاجة كدا عشان نغني لـ مصر حبيبة قلبي".

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب :

بينما أعلن إيهاب صالح، مدير أعمال شيرين عبد الوهاب، اعتذاره عن ادارة اعمالها من خلال حسابه الرسمي على “تويتر”.

كتب إيهاب صالح: “جمهور شيرين العظيم ، الحمد لله علي نجاح حفل جدة كما كان متوقع و ده العادي بتاع شيري في أي حفلة أجلت الاعلان بالقرار ده لحد بعد الحفلة و حابب أشكركم جدا على كم الدعم الرهيب في خلال الفترة أللى فاتت ليها في المقام الاول و طبعا بعد كدة ليا.. قررنا إن من الافضل لينا إن نحط صداقتنا و العشرة قبل أي حاجة و إني ابتعد عن إدارة أعمالها و ده أكيد لمصلحة الطرفين و لينا اسبابنا”.

وأضاف: “مبروك و شكرا يا شيري من كل قلبي و يا رب اكون كنت على قد وعدي و كلمتي ليكي انى دايما في ضهرك و الحمد لله الدنيا دارت من أول و جديد و تكسري الدنيا حفلة بعد حفلة و خلاص أهو الالبوم على أبواب و متأكد إنه هينجح نجاح غير عادي”.

كما تابع: “ فرحان بشكل ملوش وصف بنجاحك و رجوعك بالقوي دي و ده إللي اتعودنا علية منك طول السنين دي. أنا كدة كدة دايما موجود زي مانتي عارفة و ربنا يديم كل اللي بينا على خير و أسف لو في أي لحظة كنت قصرت معاكي باي شكل”.