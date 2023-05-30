القصة الكاملة لإعلان بيونج يانج إطلاق أول قمر صناعي للتجسس.. ما دوافعها ومدى خطورته؟

اعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنها ستطلق أول قمر صناعي للتجسس العسكري في يونيو ووصفت الاستطلاعات القائمة على الفضاء بأنها "حاسمة" لمراقبة التدريبات العسكرية "المتهورة" للولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية.

وجاء البيان بعد يوم من إخطار كوريا الشمالية لخفر السواحل الياباني بأن الإطلاق، في وقت ما بين 31 مايو و 11 يونيو، قد يؤثر على المياه في البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي وشرق جزيرة لوزون الفلبين.

ونبه وزير الدفاع الياباني قوات جيشه بإسقاط القمر الصناعي وتحطيمه، إذا هدد أي منطقة يابانية.

وفي حين أن منافسي كوريا الشمالية أدانوا خطط البلاد لهذا الإطلاق المخطط له واعتبروه "اختبار محظور لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية"، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان القمر الصناعي نفسه متقدما بما يكفي لدعم الأهداف المعلنة في الشمال المتمثل في تتبع ومراقبة الأنشطة العسكرية الأمريكية وكوريا الجنوبية في الوقت الفعلي.

وزادت وتيرة اختبار الأسلحة في كوريا الشمالية والتمارين العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة والجنوبية في الأشهر الماضية.



دوافع كوريا الشمالية لإطلاق أول قمر صناعي للتجسس

وفي التعليقات التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية، انتقد المسؤول العسكري، ري بيونغ تشول، التمارين العسكرية الكورية الجنوبية والتي وصفها بيونج يانج منذ فترة طويلة بأنها "بروفات الغزو". وقال إن كوريا الشمالية تعتبر الاستطلاع القائم على الفضاء "لا غنى عنه" لمراقبة التدريبات العسكرية.

وفي الأسبوع الماضي، أجرت الجيوش الكورية الجنوبية والأمريكية تدريبات حية واسعة النطاق بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية، وهي أول خمس جولات من التمارين التي تشكل 70 عاما منذ إنشاء تحالفهم.

وتصف واشنطن وسيول تمارينهم العسكرية العادية بأنها دفاعية ووسعت تدريبهما منذ عام 2022 للتعامل مع التهديدات المتطورة في الشمال.

وقال ري إن تدريبات الولايات المتحدة والجنوبية المتوسعة والأنشطة العسكرية الأخرى تؤكد "نيتها الشريرة" للتحضير للعمل العسكري الوقائي ضد كوريا الشمالية. وأضاف أن "الأعمال العسكرية الخطرة من قبل الولايات المتحدة" وقواتها خلقت بيئة أمنية مقلقة تجعل من الضروري لبيونج يانج جمع معلومات موثوقة في الوقت الفعلي حول الحركات العسكرية في المنطقة.

تحذير كوريا الجنوبية

وحذرت كوريا الجنوبية من أن كوريا الشمالية ستواجه عواقب إذا استمرت في إطلاق القمر الصناعي في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة ، والتي تمنع الشمال من إجراء أي إطلاق باستخدام التكنولوجيا الباليستية.

وتشترك المركبات التي تعمل بالفضاء للأقمار الصناعية في التقنيات الأساسية مع صواريخ طويلة المدى تم تصميمها لتقديم الرؤوس الحربية التي تهدف إلى تدمير الأهداف العابرة للقارات.

كما أصدر خفر السواحل الياباني تحذيرًا للسفن التي ستكون في البحار المتأثرة خلال الإطلاق المتوقع ، مشيرة إلى خطر انخفاض الحطام.

كوريا الجنوبية تطلق أول قمر صناعي تجاري

وفي الأسبوع الماضي ، أطلقت كوريا الجنوبية أول قمر صناعي من الفئة التجارية، والتي يقول الخبراء إنها يمكن أن توفر لسيول التكنولوجيا والخبرات الرئيسية لوضع أول قمر صناعي في التجسس العسكري في المدار في وقت لاحق من هذا العام وبناء صواريخ أكثر قوة.

وقال هان سونج جون، المتحدث باسم رؤساء الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، خلال إحاطة أن الجيوش الكورية الجنوبية والولايات المتحدة كانت تشاهد عن كثب كوريا الشمالية بسبب إطلاق الأقمار الصناعية المحتملة وغيرها من التحركات العسكرية الاستفزازية. لم يقدم تقييمات محددة حول القدرات المحتملة للقمر الصناعي الكوري الشمالي ورفض أن يقول ما إذا كان الجيش الكوري الجنوبي يستعد لإمكانية أن تقع الحطام في المياه القريبة.

وتعتبر الأقمار الصناعية للتجسس من بين مجموعة من أنظمة الأسلحة عالية التقنية التي تعهدها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون علنًا بالتطوير. وتشمل أنظمة الأسلحة الأخرى في قائمة أمنياته الصواريخ الباليستية ذات القارات الصلبة، والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، والصواريخ الفائقة الصدر، والصواريخ متعددة الحرب.

ووضعت كوريا الشمالية الأقمار الصناعية للحفاظ على الأرض في المدار في عامي 2012 و 2016. ويقول الخبراء الأجانب إن الأقمار الصناعية السابقة لم تنقل أبدا الصور إلى كوريا الشمالية، ويقول المحللون إن الجهاز الجديد المعروض في وسائل الإعلام الحكومية في الأسابيع الأخيرة بدا صغيرًا جدًا ومصممًا بشكل فادح لمعالجة الصور عالية الدقة ونقلها.

ومنذ بداية عام 2022، قامت كوريا الشمالية بإجراء اختبار حوالي 100 صاروخ ، بما في ذلك ICBMS المصممة للوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة وعدد كبير من عمليات الإطلاق التي وصفتها بأنها هجمات نووية محاكاة على أهداف في كوريا الجنوبية. قالت كوريا الشمالية إن نشاط الاختبار المكثف يهدف إلى مواجهة التدريبات العسكرية المشتركة لمنافسيها حيث تستمر في استخدام تلك التدريبات كذريعة للتقدم في ترسانة الأسلحة ذات القدرة النووية.