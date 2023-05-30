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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية بالبنوك في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي .


أسعار العملات العربية
الدينار الكويتي يسجل 100.38جنيه


استقر سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصرى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء عند 99.37جنيه للشراء و100.38جنيه للبيع  مقابل 100.35 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش .

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى بداية تعاملات الثلاثاء فى البنك الأهلي نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي
واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى بداية تعاملات الثلاثاء فى البنك الأهلي 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .

 

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

وسجلت العملات العربية اليوم الثلاثاء فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى أعلى العملات العربية سعرا نحو 99.37جنيه للشراء و 100.38جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى  خلال تعاملات الثلاثاء فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي


وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى بداية تعاملات الثلاثاء فى بنك مصر نحو  8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .

 

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية  اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى نحو 100.24جنيه للشراء و 100.66 جنيه للبيع مقارنة 100.63جنيه للبيع بإرتفاع 3 قروش .


سعر الريال السعودي


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى بداية تعاملات الثلاثاء فى البنك المركزي نحو 8.21جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي


وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى بداية تعاملات الثلاثاء فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .


العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

 

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