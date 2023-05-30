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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يشيد بمشاركة المواطنين في مناقشة مشروع قانون تأسيس الأعلى للتعليم والتدريب

أحمد سعد نويصر عضو
أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب

أشاد النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب ، بدعوة الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري، المواطنين للمشاركة في "المناقشة حول (مشروع قانون تأسيس المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب)، السابق نشره على الصفحة".

وقال النائب  أحمد سعد نويصر فى تصريح له،  ان الصفحة الرسمية للحوار الوطني،  أكدت فى بيانها ان هدف الدعوة هو لتبادل الآراء حوله وحول بنوده المختلفة من خلال هذا الاستبيان، تمهيدًا للجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون منتصف الأسبوع الحالي.

وثمن النائب أحمد سعد نويصر ،الخطوات التى يتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني. حول توسيع مشاركة جميع فئات الشعب فى كافة القضايا التى تهم الوطن ، وهو المبدأ الذى أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وقت دعوته للحوار الوطنى .

وأشار النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب إلى أن الحوار الوطنى أكد أنه قد نختلف في قضايا ونتفق في أخرى، ولكن يبقى التعليم هو القضية التي تمس كل بيت مصري ، لافتا الى أن إعلان إدارة الحوار الوطني، عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق 31 مايو، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني نصوص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد أبرزها إنشاء مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب" يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة.

وتنص المادة الثانية من القانون على تشكيل المجلس برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية 12 وزير بالحكومة.

أما المادة الثالثة من القانون، حددت اجتماعاته، حيث ينعقد بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كما دعت الحاجة إلى ذلك.

وفقا للمادة الرابعة من القانون، فإن المجلس يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس الفنية.

أحمد سعد نويصر

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