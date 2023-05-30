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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

23.1 % انخفاضًا في أعداد الأجانب الموظفين بالقطاع الحكومي والأعمال العام

صدى البلد

أصـدر الجـهـاز المركزي للـتعـبئـة الـعـامـة والإحصـاء الـيـوم الثلاثاء المـوافـق 30 / 5 / 2023 " النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عام 2022 ".

بلغ إجمالي عـدد العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 1297 أجنبي عام 2022 مقابل 1687 أجنبي عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 23.1٪.

بلغ عـدد الذكور العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي و القطاع العام / الأعمال العام 1169 أجنبي بنسبة 90.1% ، في حين بلغ عدد الإناث 128 أجـنبية بنسبة قدرها 9.9 % عام 2022.

تمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر مــن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عـام 2022 حـيث بلغ 631 أجنبي بنسبة قدرها 48.7٪، تليهـا الـدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 368 أجنبـي بنسبة قدرها 28.4٪. بينما تمثل الدول الإقيانوسية (استراليا ـ نيوزيلاندا ـ غينيا الجديدة،... الخ) أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 32 أجنبي فـقط بنسبة قدرها 2.5٪.

يمثل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي العدد الأكبر حيث بلغ 884 أجنبي بنسبة قدرها 68.2٪ ، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 244 أجنبي بنسبة قدرها 18.8٪ .

يمثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 750 أجنبي بنسبة قدرها 57.8٪ ، يليهم كبار المسئولين والمديرون بعدد 374 أجنبي بنسبة قدرها 28.8٪ ، يليها عمال تشغيل المصانع ومشغلوا الماكينات وعمال جمع مكونات الانتاج حيث بلغ عددهم 94 أجنبي بنسبة قدرها 7.2٪ من إجمالي عدد الأجانب . 

يمثل العـاملين الأجانب بالقطاع العام / الأعمـال الـعام العدد الأكبر حيث بلـغ عددهم 540 أجنبي بنسبة قدرها 41.6٪ يليهم العـاملين الأجانب بالهيئات العامة بعدد 513 أجنبي بنسبة قدرها 39.6 ٪ (معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً)).

بلغ عـدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 893 أجنبي بنسبة قدرها 68.9 ٪ ، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 404 بنسبة قدرها 31.1٪ عام 2022.

 

الاحصاء الأعمال العام الهيئة المصرية الجهاز المركزي الدول الأوروبية العاملين الأجانب القطاع الحكومى القطاع العام المهن العلمية المصانع

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