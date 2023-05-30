عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تموين الغربية يتابع نقل الأقماح من شونة الفاخر للمطاحن بالمحلة الكبرى

وكيل تموين الغربية
وكيل تموين الغربية

أجرى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية تفقدية على شون وصوامع المحافظة، يرافقه المهندس محمد ذكى رئيس قطاع المطاحن بالغربية، والمحاسب أنور شديد مدير عام التسويق بشركة المطاحن وسط وغرب الدلتا، بحضور اللجنة المركزية للمرور لتنشيط توريد القمح المحلي والمشكلة بقرار من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وعادل سلامة القصاص ديوان محافظة الغربية، المهندس السعودى عبدالحميد الجاريه مفتش بمديرية التموين، المهندس عبدالسميع السيد موسى مديرية الزراعة بالغربية، شوقى الجمال مطاحن وسط وغرب الدلتا، المهندس حازم محمد رمضان هيئة سلامة الغذاء بالغربية، المهندس مصطفى النحراوى البنك الزراعى المصرى بقطاع الغربية.

وذلك لمتابعة توريد القمح بالمواقع التخزينية فى 22 موقعا تخزينيا بمراكز ومدن المحافظة، ونقل الأقماح من شونة الفاخر بالمحلة الكبرى إلى المطاحن، في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

تموين الغربية: ضبط 130 طنا و114 كيلو قمح محلي قبل بيعه في السوق السوداء

وأشار وكيل الوزارة إلى انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكافة مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2023 وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الدولة والتي تسعى لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلى، موضحًا أن عملية التوريد بالمحافظة تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف العمليات بالمراكز والمدن على تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة لرصد الأعداد الواردة وتيسير كافة التحديات المتوقعة.

ووجه وكيل الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام محصول القمح وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم بالصوامع، والهناجر، والشون التى  تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين  وموردي القمح، ونوه إلى ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شونة أو جمعية زراعية لتخفيف العبء عنهم ومنع التكدس داخل الشون.

IMG-20230530-WA0017
IMG-20230530-WA0017
IMG-20230530-WA0016
IMG-20230530-WA0016
IMG-20230530-WA0014
IMG-20230530-WA0014
IMG-20230530-WA0012
IMG-20230530-WA0012
IMG-20230530-WA0013
IMG-20230530-WA0013
مشروع تخرج محصول القمح المحلي محافظة الغربية محصول القمح علي المصيلحي وزير التموين صوامع المحافظة صوامع شون وصوامع المحافظة توريد محصول القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالدولار.. طبيب نساء: أستغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

مخزون مصر من اللحوم بآمان| الحكومة تستعد لـ عيد الأضحى بـ 250 ألف رأس.. والسعر 225 جنيها

أوسوريو يكشف لـ صدى البلد حقيقة هروبه من الفندق ورحيله عن الزمالك

ترشيحاتنا

306 آلاف شقة جديدة.. والصرف الصحي يصل 90% من الجمهورية| أخبار سارة من الدولة للمصريين

بوتين: نحن لم نبدأ هذه الحرب.. ولا نستخدم أساليب تتبعها أوكرانيا

لو مخستيش مش هنكمل.. مصري يطلق زوجته بسبب زيادة الوزن.. فيديو

تحذير من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

إجراء عاجل من روسيا ضد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية

الطبيب تركها في العملية وهرب.. فاطمة دخلت لإجراء شفط دهون خرجت بدون معدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 محليات طبيعية تصلح كبدائل للسكر الأبيض.. مفيدة وصحية

ماذا تفعل السجائر فى قلوبنا .. جمال شعبان يجيب بالتفصيل

فسحها وخرجها من البيت.. دراسة أمريكية: عدم تنزه المرأة يصيبها بمرض خطير

في اليوم العالمي للتصلب المتعدد.. إجراءات وقائية لتباطؤ تقدم المرض

فيديو

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

ماذا قالت ريهام عبد الغفور عن محمد رمضان ؟

دعوة للصلح بين تامر وبسمة بوسيل .. وتصرف غريب من ابنة عبلة كامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ