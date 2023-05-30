وكيل تموين الغربية يتابع نقل الأقماح من شونة الفاخر للمطاحن بالمحلة الكبرى

أجرى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية تفقدية على شون وصوامع المحافظة، يرافقه المهندس محمد ذكى رئيس قطاع المطاحن بالغربية، والمحاسب أنور شديد مدير عام التسويق بشركة المطاحن وسط وغرب الدلتا، بحضور اللجنة المركزية للمرور لتنشيط توريد القمح المحلي والمشكلة بقرار من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وعادل سلامة القصاص ديوان محافظة الغربية، المهندس السعودى عبدالحميد الجاريه مفتش بمديرية التموين، المهندس عبدالسميع السيد موسى مديرية الزراعة بالغربية، شوقى الجمال مطاحن وسط وغرب الدلتا، المهندس حازم محمد رمضان هيئة سلامة الغذاء بالغربية، المهندس مصطفى النحراوى البنك الزراعى المصرى بقطاع الغربية.

وذلك لمتابعة توريد القمح بالمواقع التخزينية فى 22 موقعا تخزينيا بمراكز ومدن المحافظة، ونقل الأقماح من شونة الفاخر بالمحلة الكبرى إلى المطاحن، في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأشار وكيل الوزارة إلى انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكافة مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2023 وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الدولة والتي تسعى لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلى، موضحًا أن عملية التوريد بالمحافظة تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف العمليات بالمراكز والمدن على تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة لرصد الأعداد الواردة وتيسير كافة التحديات المتوقعة.

ووجه وكيل الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام محصول القمح وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم بالصوامع، والهناجر، والشون التى تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردي القمح، ونوه إلى ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شونة أو جمعية زراعية لتخفيف العبء عنهم ومنع التكدس داخل الشون.

IMG-20230530-WA0017

IMG-20230530-WA0016

IMG-20230530-WA0014

IMG-20230530-WA0012