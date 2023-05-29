تموين الغربية: ضبط 130 طنا و114 كيلو قمح محلي قبل بيعه في السوق السوداء

أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة مكبرة لضبط الأسواق والتصدي للجرائم التموينية ، حيث تمكنت من ضبط 130 طن و114 كيلو جرام من القمح المحلي بحيازة أحد الأشخاص دون تصريح بقصد إعادة بيعه في السوق السوداء.

وقال محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية، إن الحملة جاءت بناء على معلومات وردت حول قيام أحد الأشخاص بالتحفظ المحصول المحلي بالمخالفة للضوابط التي أعلنت عنها الوزارة فيما يتعلق بموسم التوريد المحلي 2023.

وأوضح أبو هاشم أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أبو هاشم استمرار أعمال الرقابة والتفتيش لضبط كل من تسول له نفسه احتكار السلع الغذائية والإضرار بالمواطنين ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الممارسات المخالفة للقانون.