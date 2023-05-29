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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صرف المقررات التموينية لشهر مايو 2023 بنسبة 100%

صدى البلد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنه تم صرف المقررات التموينية لشهر مايو الجاري 2023 بنسبة 100%، للمستفيدين من منظومة السلع التموينية وفارق نقاط الخبز المدعم، مع بدء صرف الاستعاضات الخاصة بشهر يونيو القادم للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

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وذلك من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة لسلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، وبدالي التموين، ومنافذ جمعيتي.


كما وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة التأكد من إلتزام المنافذ التموينية بشأن العمل بالضوابط الخاصة بعملية صرف السلع التموينية للمستحقين والتي تنص على صرف زجاجه زيت عبوة 800 ملي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت و1 كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 ك سكر على البطاقة.


وصرف 1 ك أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و 2 كيلو  للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنه 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و 2 عبوة زنه 800 جرام للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر.


مع صرف باقي مستحق الدعم من قائمة سلع المنظومة التموينية، مع وجود حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمه السلع المشتراة لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا بقيمة 5 جنيهات.


وأكد وزير التموين أن للمواطن الحق فى صرف الدعم المخصص له من خلال أحد المنافذ التموينية داخل محافظته، وبإستخدام بطاقته التموينية بحد اقصى 4 مرات خلال الشهر يتردد فيهم علي هذه المنافذ.


وفي سياق متصل أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون وزير التموين، أن المستفيدين من الدعم يصل عددهم إلى 64 مليون مواطن تصرف لهم الدولة ما يزيد عن ال 30 سلعة شهريًا من خلال ما يقرب من ال 40 ألف منفذ تمويني متنوع ما بين منافذ مشروع جمعيتي وبدالي التموين إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية.
 

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