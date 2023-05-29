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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نيسان موتورز تستكمل حملة الاستدعاء لبعض الموديلات من 2006 إلى 2013

صدى البلد

استكمالاً لحملة استدعاء السابقة  لبعض سيارات نيسان من موديلات  تيدا (C11)من 2010 -2013  وموديلات صني سوبر صالون (N16) من 2006 - 2013  وموديلات أكس تريل (T30)  من 2010 – 2013، أعلنت شركة نيسان موتورز ايجيبت، عن استكمال لحملة الإستدعاء السابقة والتي سبق وتم الإعلان عنها  للفحص  والكشف المجاني علي 《الوسائد الهوائية》 وتغييرها إذا لزم الأمر.

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وقالت الشركة: يُرجي  من السادة مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر والذين لم يخضعوا للكشف في الإستدعاء السابق ،التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق .

يأتى ذلك  في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على  أمن سلامة المُستهلكين.

ولمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 《 16244》 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في أقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها ،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل.


 وفي حالة وجود شكوي أو مُخالفة ،يرجي الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي ، أو إرسال الشكوي عبر خدمة الواتس اب 01577779999.
 

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