رامي الدكاني: البورصة المصرية تعمل ما يلزم لدعم الشركات المدرجة في خططها التوسعية

نظمت مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، يوم الأحد الموافق 28-مايو-2023، مؤتمرًا صحفيًا وذلك ضمن فعالية "دق الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول بعد التقسيم الأفقي للمجموعة إلى شركتين هما شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) (شركة قاسمة) وشركة ايه كابيتال القابضة (شركة منقسمة)، وقد شارك في الفعالية رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية بالإضافة إلى منصور عامر رئيس المجموعة وعدد من قيادات البورصة والمجموعة.

وقد أشاد الدكاني بمجموعة عامر ودورها الإيجابي في الاقتصاد القومي وأثنى على خطواتها في الاستفادة من المزايا التي يتيحها القيد، كما أشاد بعملهم على تقديم عدد من المنتجات الاستثمارية التي تناسب كافة فئات المستثمرين بما يمكن كل مستثمر من اختيار الأفضل له، وأشار إلى أن استعراض قصة نجاح مجموعة عامر القابضة منذ قيدها في البورصة يوضح لنا كيف يمكن للشركات الإستفادة من مزايا القيد وتدبير التمويلات اللازمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، كما يساعدها على اتباع أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والاستدامة.

كما تطرق الدكاني إلى التعديلات الإيجابية التي تتم للأطر التشريعية المنظمة لسوق المال بما يتيح درجة أعلى من المرونة والسرعة وذلك بالتنسيق مع كافة أطراف السوق.

في حين أكد منصور عامر على الدور الإيجابي الذي تلعبه البورصة والقائمين عليها في تيسير كافة الخطوات اللازمة التي تساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، واستعرض تجربة المجموعة منذ بداية الإدراج في البورصة مرورا بالتقسيمين الأول ثم الثاني، والدور الإيجابي للقيد في البورصة في تمكين المجموعة من تعزيز مكانتها في السوق ودعم نموها وتطورها مما انعكس بالإيجاب على ارتفاع جودة المنتجات والخدمات المقدمة من المجموعة.

