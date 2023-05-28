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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات أول الأسبوع

صدى البلد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، اول الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 17121 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 3120 نقطة.

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9.5 مليار جنيه قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 20474 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 7161 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.18% ليصل إلى مستوى 3169 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 4749 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.72% ليصل إلى مستوى 4100 نقطة.

 

البورصة مؤشرات البورصة مشتريات المستثمرين الأسهم القيادية

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